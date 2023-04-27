Плей-офф НБА: Нью-Йорк и Майами выиграли свои серии, Голден Стэйт одолел Сакраменто Леня

В среду, 26 апреля, в рамках плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации были сыграны четыре матча.

Нью-Йорк и Майами c аналогичным счетом 4-1 выиграли свои серии с Кливлендом и Милуоки соответственно и вышли во второй раунд плей-офф. Мемфис сократил отставание в противостоянии с Лейкерс, а Голден Стэйт вышел вперед в поединках с Сакраменто.

Результаты матчей плей-офф НБА за 26 апреля

Кливленд – Нью-Йорк 95:106 (26:33, 25:28, 24:26, 20:19)

Кливленд: Митчелл (28 + 7 подборов), Гарлэнд (21 + 6 потерь), Леверт (17), Э. Мобли (6 + 9 подборов), Аллен (4) – старт; Окоро (10), Осман (6), Стивенс (3), Грин (0).

Нью-Йорк: Брансон (23), Барретт (21), Рэндл (13 + 6 передач), Робинсон (13 + 18 подборов), Харт (4 + 12 подборов) – старт; Куикли (19), Топпин (12), Хартенштайн (1), Макбрайд (0).

Счет в серии: Нью-Йорк выиграл серию 4-1

Мемфис – Лейкерс 116:99 (38:24, 23:28, 33:24, 22:23)

Мемфис: Бэйн (33 + 10 подборов), Морэнт (31 + 10 подборов + 7 передач), Джарен Джексон (18 + 10 подборов), Тиллман (8), Брукс (8) – старт; Альдама (7), Кеннард (6), Джонс (3), Лофтон (2), Кончар (0), Родди (0), З. Уильямс (0).

Лейкерс: Дэвис (31 + 19 подборов), Ривз (17 + 8 подборов + 6 передач), Джеймс (15 + 10 подборов + 5 потерь), Расселл (11 + 10 передач), Вандербилт (7) – старт; Хатимура (9), Бизли (6), Гэбриэл (3), Шредер (0), Уокер (0), Кристи (0), Браун (0), Харрисон (0).

Счет в серии: Лейкерс ведут 3-2

Милуоки – Майами 126:128 OT (33:36, 36:27, 33:23, 16:32, 8:10)

Милуоки: Я. Адетокумбо (38 + 20 подборов + 7 потерь), Миддлтон (33 + 6 передач), Б. Лопес (18 + 10 подборов), Холидэй (16 + 9 подборов + 6 передач), Аллен (8) – старт; Коннотон (7), Мэттьюз (6), Портис (0), Краудер (0), Инглс (0).

Майами: Батлер (42 + 8 подборов + 5 потерь), Винсент (22 + 6 передач), Адебайо (20 + 10 подборов + 10 передач), Лав (15 + 12 подборов), Струс (8 + 8 подборов) – старт; Лаури (10), Зеллер (4), Д. Робинсон (3), Калеб Мартин (2), Хайсмит (2).

Счет в серии: Майами выиграл серию 4-1

Сакраменто – Голден Стэйт 116:123 (36:33, 20:27, 34:39, 26:24)

Сакраменто: Фокс (24 + 7 подборов + 9 передач + 6 потерь), Сабонис (21 + 10 подборов + 5 потерь), Барнс (13), Мюррэй (10), Хертер (9) – старт; Монк (21), Митчелл (10), Лайлс (5), Лень (3), Эдвардс (0).

Украинский баскетболист Алексей Лень провел на паркете 11 минут 35 секунд, за которые набрал три очка, совершил три подбора и сделал одну передачу.

Голден Стэйт: Карри (31 + 8 передач + 5 потерь), Томпсон (25), Уиггинс (20), Пул (10 + 6 передач), Луни (4 + 22 подбора + 7 передач) – старт; Др. Грин (21 + 7 передач), Пэйтон II (8), Дивинченцо (2), Муди (2).

Счет в серии: Голден Стэйт ведет 3-2