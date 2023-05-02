НБА. Плей-офф: Бостон проиграл Филадельфии, Денвер переиграл Финикс
В понедельник, 1 мая, в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации состоялись очередные матчи плей-офф.
Филадельфия обыграла Бостон, Денвер оказался сильнее в матчах второго раунда.
Результаты матчей НБА за 1 мая
Бостон – Филадельфия 115:119 (38:31, 28:32, 21:24, 28:32)
Бостон: Тейтум (39 + 11 подборов), Браун (23), Смарт (12 + 7 передач + 6 потерь), Хорфорд (11), Уайт (4) – старт; Брогдон (20), Р. Уильямс (6 + 7 подборов), Г. Уильямс (0), Хаузер (0).
Филадельфия: Харден (45 + 6 передач), Макси (26), Харрис (18), Рид (10 + 13 подборов), Такер (0) – старт; Мелтон (17), Ньянг (3), Макдэниэлс (0).
Счет в серии: 0:1
Денвер – Финикс 97:87 (18:21, 22:21, 30:31, 27:14)
Денвер: Йокич (39 + 16 подборов), Гордон (16), Колдуэлл-Поуп (14), Дж. Мюррэй (10 + 8 передач), Портер (5) – старт; Б. Браун (9), Грин (2), К. Браун (2).
Финикс: Букер (35 + 6 передач), Дюрэнт (24 + 8 подборов), Эйтон (14 + 8 подборов), Пол (8 + 6 передач), Окоги (2) – старт; Бийомбо (2), Пэйн (2), Лэндейл (0), Д. Ли (0), Уэйнрайт (0), Крэйг (0).
Счет в серии: 2:0