Плей-офф НБА: Лейкерс вышли вперед в серии с Голден Стэйт, Майами обыграл Нью-Йорк

Представляем вашему вниманию результаты и обзоры прошедших баскетбольных поединков в плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации.

В субботу, 6 мая, в рамках плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации были сыграны два матча.

В третьих поединках второго раунда Майами одержал победу 105:86 над Нью-Йорком и вышел вперед в серии, а Лейкерс обыграли 127:97 Голден Стэйт и также повели в счете в противостоянии.

Результаты матчей плей-офф НБА за 6 мая

Майами – Нью-Йорк 105:86 (29:21, 29:23, 29:26, 18:16)

Майами: Батлер (28), Струс (19), Адебайо (17 + 12 подборов), Винсент (5), Лав (4 + 9 подборов) – старт; Лаури (14), Зеллер (6), Хайсмит (5), Д. Робинсон (4), Калеб Мартин (3), Йович (0), Юртсевен (0).

Нью-Йорк: Брансон (20 + 8 передач), Харт (15 + 12 подборов), Барретт (14), Рэндл (10 + 14 подборов), Робинсон (2) – старт; Куикли (12), Граймс (8), Топпин (5), Хартенштайн (0), Джеффрис (0), Макбрайд (0).

Счет в серии: 2-1

Лейкерс – Голден Стэйт 127:97 (23:30, 36:18, 27:20, 41:29)

Лейкерс: Дэвис (25 + 13 подборов + 4 блок-шота), Расселл (21 + 5 потерь), Джеймс (21 + 8 подборов + 8 передач), Ривз (10), Вандербилт (2) – старт; Шредер (12), Уокер (12), Харрисон (9), Кристи (6), Хатимура (5), Томпсон (2), Браун (2), Бизли (0), Гэбриэл (0).

Голден Стэйт: Карри (23), Уиггинс (16 + 9 подборов), Томпсон (15 + 7 подборов + 6 потерь), Дж. Грин (2), Др. Грин (2) – старт; Куминга (10), Пэйтон II (8), Пул (5 + 6 передач), Дивинченцо (5), Муди (5), Луни (3), Лэмб (3), Болдуин (0).

Счет в серии: 2-1

Напомним, на ISPORT доступны расписание и результаты матчей плей-офф НБА.