Яннис рассказал, когда он подпишет новый контракт с Милуоки

Лидер "оленей" будет поступать так, как будет лучше для него и его семьи.

В последнее время новый контракт Янниса Адетокумбо и Милуоки стал горячей темой американских СМИ.

Неделей ранее Грик Фрик получил возможность оформить новую трехлетнюю сделку на 169 миллионов долларов. Однако пока что он этого не сделал. Во время медиа-дня он рассказал, когда планирует переподписаться.

"Не помню, где я это сказал, но я сказал, что нет смысла подписывать контракт прямо сейчас, потому что деньги - не главное, но п**дец как много денег - вот это важно. Так что я подпишу его в следующем году", - цитирует Янниса The Athletic.

"Я должен всегда следить за тем, что лучше для меня и моей семьи. Но в конце концов я хочу играть за Милуоки до конца своей карьеры, пока мы побеждаем. Все настолько просто. Что вы ждете, что я скажу? Что я хочу играть за Бакс и быть лузером? Это никогда не выйдет из моих уст".

Ранее стало известно, что Джоэл Эмбиид принял решение выступать за сборную США, отказавшись от предложений Франции и родного Камеруна.

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