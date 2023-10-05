iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Баскетбол

Яннис рассказал, когда он подпишет новый контракт с Милуоки

Лидер "оленей" будет поступать так, как будет лучше для него и его семьи.
Сегодня, 20:18
Яннис Адетокумбо / Getty Images
Яннис Адетокумбо / Getty Images

В последнее время новый контракт Янниса Адетокумбо и Милуоки стал горячей темой американских СМИ.

Неделей ранее Грик Фрик получил возможность оформить новую трехлетнюю сделку на 169 миллионов долларов. Однако пока что он этого не сделал. Во время медиа-дня он рассказал, когда планирует переподписаться.

"Не помню, где я это сказал, но я сказал, что нет смысла подписывать контракт прямо сейчас, потому что деньги - не главное, но п**дец как много денег - вот это важно. Так что я подпишу его в следующем году", - цитирует Янниса The Athletic.

"Я должен всегда следить за тем, что лучше для меня и моей семьи. Но в конце концов я хочу играть за Милуоки до конца своей карьеры, пока мы побеждаем. Все настолько просто. Что вы ждете, что я скажу? Что я хочу играть за Бакс и быть лузером? Это никогда не выйдет из моих уст".

Ранее стало известно, что Джоэл Эмбиид принял решение выступать за сборную США, отказавшись от предложений Франции и родного Камеруна.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Милуоки Бакс Яннис Адетокумбо

Статьи по теме

Конец саги имени Лилларда: кто что получил и на что теперь претендует в НБА Конец саги имени Лилларда: кто что получил и на что теперь претендует в НБА
Миддлтон не переживает насчет нежелания Янниса продлевать контракт с Милуоки Миддлтон не переживает насчет нежелания Янниса продлевать контракт с Милуоки
Яннис пока не собирается продлевать контракт с Милуоки, за ситуацией следят другие команды Яннис пока не собирается продлевать контракт с Милуоки, за ситуацией следят другие команды
Экс-защитник сборной Германии может возобновить карьеру в национальной команде Экс-защитник сборной Германии может возобновить карьеру в национальной команде
Помочь журналистам

Видео

Антверпен - Шахтер 2:3 видео голов и лучших моментов матча Лиги чемпионов
Антверпен - Шахтер 2:3 видео голов и лучших моментов матча Лиги чемпионов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк и Цуренко поднялись, Завацкая опустилась
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Победа Шахтера позволила Украине обойти Израиль
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович стал первой ракеткой мира, Орлов потерял более 50 мест
просмотров

Последние новости

Европа21:35
Экс-защитник сборной Германии может возобновить карьеру в национальной команде
Европа21:30
Наполи будет судиться с производителем игрушек, который выпустил куклу Осимхена
Европа21:02
Арсенал посоревнуется с топ-клубами АПЛ за брата одного из своих игроков
Европа20:54
Тоттенхэм подтвердил травму мениска у Соломона
Европа20:33
Экс-игрок МЮ встал на защиту Глейзеров
НБА20:18
Яннис рассказал, когда он подпишет новый контракт с Милуоки
Европа20:02
Лидер Ювентуса может пропустить туринское дерби
Европа19:57
Тен Хаг не может критиковать собственных игроков - источник
Лига конференций19:45
Брейдаблик - Заря: онлайн-трансляция матча Лиги конференций
Формула 119:41
Владелец Астон Мартина высказался против создания новой команды в Формуле 1
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK