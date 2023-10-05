Яннис рассказал, когда он подпишет новый контракт с Милуоки
В последнее время новый контракт Янниса Адетокумбо и Милуоки стал горячей темой американских СМИ.
Неделей ранее Грик Фрик получил возможность оформить новую трехлетнюю сделку на 169 миллионов долларов. Однако пока что он этого не сделал. Во время медиа-дня он рассказал, когда планирует переподписаться.
"Не помню, где я это сказал, но я сказал, что нет смысла подписывать контракт прямо сейчас, потому что деньги - не главное, но п**дец как много денег - вот это важно. Так что я подпишу его в следующем году", - цитирует Янниса The Athletic.
"Я должен всегда следить за тем, что лучше для меня и моей семьи. Но в конце концов я хочу играть за Милуоки до конца своей карьеры, пока мы побеждаем. Все настолько просто. Что вы ждете, что я скажу? Что я хочу играть за Бакс и быть лузером? Это никогда не выйдет из моих уст".
Ранее стало известно, что Джоэл Эмбиид принял решение выступать за сборную США, отказавшись от предложений Франции и родного Камеруна.
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