Эмбиид решил выступать за сборную США, отклонив предложения Франции и родного Камеруна

Лидер Филадельфии Джоэл Эмбиид определился, какую страну он будет представлять на Олимпиаде 2024 года.

Как сообщает журналистка ESPN Рамона Шелберн, 29-летний бигмен сделал свой выбор в пользу сборной США.

Эмбиид уведомил исполнительного директора американской сборной Гранта Хилла о своем решении в утром четверга, 5 октября.

Сообщается, что несколько дней назад они провели "тихую часовую встречу" в Колорадо, где Сиксерс сейчас проводят тренировочный лагерь.

Эмбиид, родившийся в Камеруне, имеет три гражданства: камерунское, французское и американское. Все три страны боролись за то, чтобы баскетболист представлял именно их на ОИ-2024.

Недавно президент Федерации баскетбола Франции Жан-Пьер Сьюта сообщил, что у Эмбиида есть время до 10 октября, чтобы определиться в данном вопросе.

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По информации источника, Джоэл Эмбиид решил выступать на США, чтобы помочь им вернуться на вершину международного баскетбола.

Напомним, что на чемпионате мира-2023 сборная США осталась без медалей, заняв четвертое место, в то время, как призерами турнира стали Канада (3-е место), Сербия (2-е место) и Германия (победитель).

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