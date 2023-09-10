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Баскетбол

Канада обыграла США в матче за бронзу Чемпионата мира

Командам пришлось решать судьбу матча в овертайме.
Сегодня, 14:15
Канада / Getty Images
Канада / Getty Images

В рамках чемпионата мира по баскетболу прошел поединок за бронзу между Канадой и США.

Команды продемонстрировали отменную равную игру, поочередно обмениваясь преимуществом. В итоге, дело дошло до овертайма.

В овертайме немногим сильнее оказалась сборная Канады, которая и добыла третье место.

Самым результативным игроком матча стал защитник канадцев Диллон Брукс, набравший 39 очков, за ним расположился его соотечественник Шей-Гилджес Александр с 31 очком в активе.

Напомним, в финале сыграют Сербия и Германия. Матч начнется в 15:40 по киевскому времени.

США – Канада 118:127 (25:23, 31:24, 26:33, 29:20, 7:16 ОТ)

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: канада США

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