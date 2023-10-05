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Баскетбол

Кавай: Никакие новые правила лоад менеджмента не помогут мне сыграть больше матчей

Леонард сильно удивился, когда узнал о том, что НБА ввела новые правила.
Сегодня, 18:28
Кавай Леонард / Getty Images
Кавай Леонард / Getty Images

Звездный форвард Клипперс Кавай Леонард стал синонимом лоад менеджмента (управление нагрузками).

Двукратный чемпион НБА из-за своих травм не может проводить бэк-ту-бэки (два матча за два дня), пропуская при этом значительную часть матчей регулярного сезона.

Недавно НБА ввела новые правила, которые ужесточают использование лоад менеджмента. Однако Кавай о них даже не знал, пока его об этом не спросили.

"Что это за правила", - спросил Леонард у представителей СМИ, задавших вопрос об ужесточении лоад менеджмента.

"Я просто не знаю этой новой политики. Мол, какова политика? Мы просто говорим об (управлении нагрузкой)?", - цитирует Кавая The Athletic.

Но когда его снова спросили о том, как НБА заставляет своих лучших звезд играть в каждом матче, Леонард был более резок в своем ответе на критику относительно его здоровья.

"Я не тот парень, который сидит, потому что я контролирую нагрузку. Когда я был в Торонто, все было по-другому, я восстанавливался после травмы".

Источник: Getty Images

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"Вам необходимо знать данные, которые есть у врача. Если лига видит или пытается высмеивать то, что я делал в Торонто, то им следует остановиться, потому что весь тот год я был травмирован".

Леонард утверждает, что хочет играть, когда он здоров и может выйти на паркет. Но он также реалистично оценивает свои шансы сыграть в каждом матче регулярного сезона.

"Если я смогу играть, я буду играть в баскетбол. Летом я тренируюсь каждый день, чтобы играть, а не сидеть и смотреть, как играют другие. Никакая политика лиги не поможет мне играть больше".

Ранее стало известно, что Кавай Леонард и Пол Джордж полностью залечили свои травмы и приступили к подготовке к новому сезону вместе с остальными игроками Клипперс.

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