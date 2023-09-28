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Баскетбол

"Полностью здоровые" Кавай и Джордж начали подготовку к сезону

Звездный дуэт травматиков присоединится к команде в тренировочном лагере.
Сегодня, 18:03
Пол Джордж и Кавай Леонард / Getty Images
Пол Джордж и Кавай Леонард / Getty Images

Звезды Клипперс Кавай Леонард и Пол Джордж "полностью здоровы" и отправятся на следующей неделе в тренировочный лагерь на Гавайях, сообщает ESPN, ссылаясь на слова президента по баскетбольным операциям Лоурэнса Фрэнка.

Леонард сыграл в первых двух играх плей-оф "парусников" против Финикса в первом раунде, где он травмировал колено, получив разрыв правого мениска. В июне он прошел процедуру очистки колена.

Джордж в свою очередь полностью оправился от растяжения связок правого колена, из-за которого он не смог участвовать в постсезоне.

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Фрэнк также сообщил, что с обоими звездными игроками ведутся переговоры по поводу продления контрактов.

У Кавая и Джорджа есть опция игрока на сезон-2024/25 на 48 миллионов долларов. К тому же они имеют право подписать четырехлетнее продление на сумму до 223 миллионов.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лос-Анджелес Клипперс Пол Джордж Кавай Леонард

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