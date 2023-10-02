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Баскетбол

Харден не прибыл в расположении Филадельфии, по-прежнему требуя обмена

Команда может оштрафовать игрока, хотя вряд ли его это сильно беспокоит.
Сегодня, 21:03
Джеймс Харден / Getty Images
Джеймс Харден / Getty Images

Звезда Филадельфии Джеймс Харден так и не прибыл в расположение команды на медиа-день для общения со СМИ, сообщает ESPN.

По информации источника, Харден хочет тем самым подтолкнуть клуб к его обмену. "Борода" хочет попасть в Клипперс, однако команды, которые вели летом переговоры, не смогли договориться о трейде.

По мнению Лос-Анджелеса, Сиксерс запрашивают слишком много за 34-летнего игрока, который следующим летом станет свободным агентом.

Сообщается, что Филадельфия может оштрафовать Хардена за пропуск медиа-дня. После данного мероприятия 76-ые отправятся в тренировочный лагерь, куда Харден также не собирается ехать.

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При этом в команде ожидают, что игрок все же присоединится в лагере к ростеру, который начнет подготовку к новому сезону под руководством Ника Нерса.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Джеймс Харден Филадельфия Сиксерс

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