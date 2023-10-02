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Баскетбол

Ховард: Хотел бы вернуться в Орландо и завершить там карьеру

"Супермен" мечтает вновь поиграть за команду, в составе которой он провел свои самые лучшие годы в НБА.
Сегодня, 18:09
Дуайт Ховард / Getty Images
Дуайт Ховард / Getty Images

Не сумев убедить Голден Стэйт в своей необходимости, Дуайт Ховард решил надавить на ностальгию.

Чемпион НБА 2020 года в составе Лейкерс прямо заявил, что хотел бы вернуться в Орландо, где прошли его лучшие годы, и завершить там карьеру.

"Я бы определенно хотел вернуться и стать частью Мэджик, их команды и того, чего они пытаются достичь в Орландо сейчас", - цитирует Ховарда Fadeaway World

"Было бы здорово оказаться в Орландо, чтобы завершить свою карьеру там, где я ее начал, и для молодой, перспективной команды, которая, как мне кажется, нуждается в ветеранском руководстве. Я думаю, это будет очень полезно для игроков, для города, для организации".

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Напомним, что Орландо выбрал Дуайта Ховарда под первым общим пиком на драфте 2004 года.

В составе Мэджик "Супермен" выступал на протяжении восьми лет. Он помог команде выйти в финал НБА 2009 года, а годом позже - в финал Восточной конференции.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Дуайт Ховард Орландо Мэджик

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