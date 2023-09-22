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Возвращения Супермена не будет: Голден Стэйт отказался от подписания Ховарда

Если экс-звезда Орландо и вернется в НБА, то это произойдет не с помощью "воинов".
Вчера, 22:06
Дуайт Ховард / Getty Images
Дуайт Ховард / Getty Images

Чемпион НБА 2020 года в составе Лейкерс Дуайт Ховард не получит контракт от Голден Стэйт, сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

По его информации, "воины" отказались от идеи подписания 37-летнего центрового.

"Ожидается, что Уорриорз не подпишут Дуайта Ховарда или другого центрового-ветерана перед тренировочным лагерем", - сказал Чарания.

"На этой неделе у Ховарда был двухдневный визит к ГСУ, который включал встречи и тренировки. Но теперь ожидается, что Уорриорз сохранят гибкость и подпишут потенциального бигмена позже в лагере или по ходу регулярного сезона".

Чарания добавил, что он ожидает, что Ховард поговорит с другими заинтересованными командами о потенциальном возвращении в НБА в течение следующей недели.

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Дуайт Ховард, которому в декабре исполнится 38 лет, последний раз играл в НБА за Лейкерс в 2021 году. В 60 матчах в составе клуба из Лос-Анджелесе в том сезоне он набирал в среднем 6,2 очка и 5,9 подбора за матч.

Прошлый сезон Ховард провел на Тайване, где он набирал в среднем 23,2 очка, 16,2 подбора и 1,2 блок-шота за игру в составе Таоюань Леопардс.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Дуайт Ховард Голден Стэйт Уорриорз

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