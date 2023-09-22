Яннис пока не собирается продлевать контракт с Милуоки, за ситуацией следят другие команды

Лидер "оленей" мог бы уже подписать новое соглашение, но он не спешит этого делать.

В конце августа Яннис Адетокумбо ошарашил всех фанатов Милуоки, заявив, что не факт, что он продлит контракт с командой, в которой провел всю свою карьеру в НБА.

Грик Фрик хочет, чтобы состав Бакс позволил ему бороться за еще один чемпионский титул.

Как сообщает ESPN, в пятницу, 22 сентября, у Янниса появилась возможность подписать новое соглашение с Милуоки.

Однако 28-летний бигмен не торопится ставить свою подпись под продлением. Его мысли остались те же: "Дайте мне состав-контендер и я продлю контракт".

По информации источника, за данной ситуацией внимательно следят Новый Орлеан, Торонто, Бруклин, Нью-Йорк и Голден Стэйт.

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У Адетокумбо есть еще три года по действующему контракту с Милуоки - на третий год у него будет действовать опция игрока.

За следующие два сезона Яннис заработает 94,9 миллиона долларов. Опция игрока рассчитана на 51,9 миллиона.

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