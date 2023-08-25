Яннис назвал условие, при котором не будет подписывать контракт с Милуоки

Лидер Милуоки Яннис Адетокумбо высказался о своем будущем в команде.

По словам звездного баскетболиста, он должен понимать амбиции коллектива, чтобы заключить с клубом новый контракт.

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"Я не буду лучшей версией себя, если не буду знать, что все находятся на одной волне, что все стремятся к чемпионству, все жертвуют временем, проведенным вдали от семьи, как это делаю я. Если я не буду чувствовать этого – я не подпишу новый контракт.

У нас никогда не будет никаких обид. Считаю, что мы провели 10 невероятных лет, и нет никаких сомнений, что я отдал все для Милуоки. Все, даже когда мне было больно. Во мне течет зеленая кровь.

Это моя команда, и она навсегда останется моей. Я не забываю людей, которые были рядом со мной и позволили показать миру, кто я есть, но мы должны выиграть еще один титул", - приводит слова Янниса The New York Times.

Напомним, через несколько недель Адетокумбо будет иметь право продлить действующий контракт на три года и 173 миллиона долларов.

Ранее сообщалось, что НБА оштрафовала Хардена на крупную сумму.