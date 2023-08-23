НБА оштрафовала Хардена на крупную сумму - профсоюз игроков оспорит это решение

Звезда Филадельфии попала в центр внимания из-за своих слов о генменеджере организации.

НБА на своем официальном сайте объявила, что разыгрывающий Филадельфии Джеймс Харден был оштрафован на 100 тысяч долларов.

Такое решение лига объяснила тем, что баскетболист "публично потребовал обмен", заявив, что он не будет играть за организацию, частью которой является Дэрил Мори.

В ответ на это профсоюз баскетболистов заявил, что подает жалобу на решение НБА, так как Харден не нарушал никакие правила, сообщает ESPN.

"Мы с уважением не согласны с решением лиги наказать Джеймса Хардена за недавние его комментарии, которые, по нашему мнению, не нарушают правила, запрещающие требования публичной торговли", - говорится в заявлении профсоюза.

"Мы намерены подать жалобу и передать дело на рассмотрение нашего арбитража".

Напомним, что в августе во время маркетингового тура по Китаю Джеймс Харден назвал генменеджера Филадельфии лжецом, позже объяснив свои слова.

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