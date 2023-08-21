Харден рассказал, почему он назвал генменеджера Филадельфии лжецом

По мнению "Бороды", Дэрил Мори его обманул.

Звезда Филадельфии Джеймс Харден стал помогать НБА в ее расследовании конфликта игрока с франшизой 76-х.

В ходе расследования Харден объяснил, почему он недавно назвал генменеджера Сиксерс Дэрила Мори лжецом.

Как сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания, это произошло в результате того, что Мори не выполнил свое обещание.

Харден и Мори договорились, что игрок воспользуется опцией на следующий сезона на 35,6 миллиона долларов, после чего генменеджер постарается сразу же его обменять в другую команду.

Но недавно Филадельфия вышла из переговоров с Клипперс, куда очень хотел попасть Харден.

Теперь же Сиксерс надеются, что им удастся удержать Хардена в команде на сезон-2023/24.

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