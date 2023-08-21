iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Баскетбол

Харден рассказал, почему он назвал генменеджера Филадельфии лжецом

По мнению "Бороды", Дэрил Мори его обманул.
Сегодня, 19:50
Джеймс Харден / Getty Images
Джеймс Харден / Getty Images

Звезда Филадельфии Джеймс Харден стал помогать НБА в ее расследовании конфликта игрока с франшизой 76-х.

В ходе расследования Харден объяснил, почему он недавно назвал генменеджера Сиксерс Дэрила Мори лжецом.

Как сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания, это произошло в результате того, что Мори не выполнил свое обещание.

Харден и Мори договорились, что игрок воспользуется опцией на следующий сезона на 35,6 миллиона долларов, после чего генменеджер постарается сразу же его обменять в другую команду.

Но недавно Филадельфия вышла из переговоров с Клипперс, куда очень хотел попасть Харден.

Теперь же Сиксерс надеются, что им удастся удержать Хардена в команде на сезон-2023/24.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Джеймс Харден Филадельфия Сиксерс Дэрил Мори

Статьи по теме

НБА начала расследование ситуации между Филадельфией и Харденом НБА начала расследование ситуации между Филадельфией и Харденом
Эмбиид может "рано или поздно" запросить обмен из Филадельфии Эмбиид может "рано или поздно" запросить обмен из Филадельфии
НБА может начать расследование конфликта Филадельфии и Хардена НБА может начать расследование конфликта Филадельфии и Хардена
Мудрик в соцсетях оставил фанатам Челси мотивационное послание Мудрик в соцсетях оставил фанатам Челси мотивационное послание
Помочь журналистам

Видео

Кривбасс - Шахтер 3:3 видео голов и лучших моментов матча УПЛ
Кривбасс - Шахтер 3:3 видео голов и лучших моментов матча УПЛ

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк опустилась, Свитолина первая ракетка Украины
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина осталась на 15-м месте, Норвегия увеличила отрыв
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Циципас потерял позиции в ТОП-10, Сачко - лучший из Украины
просмотров

Последние новости

Формула 122:46
Хорнер подтвердил, что Перес будет выступать за Ред Булл в 2024 году
Европа22:20
Манчестер Юнайтед хочет до конца трансферного окна усилить две позиции
НБА22:15
Лонзо Болл чувствует, что сможет вернуться в баскетбол, несмотря на три операции на колене
Европа21:52
Защитник Манчестер Сити выбыл на несколько недель из-за травмы
Европа21:46
Зинченко оказался в запасе на матч Арсенала против Кристал Пэлас
Европа21:31
Владелец Милана: Мы здесь чтобы побеждать, но мы хотим делать это с умом
Киберспорт21:21
Рейтинг команд по CS:GO за 2023 год: NaVi все еще в топ-10, Monte потеряли одну позицию
Европа21:07
Защитник Баварии перейдет в Интер, но немцам все еще нужно найти ему замену
Европа20:59
Многомиллионный новичок Челси вдохновился речью президента UFC после своего трансфера
Европа20:53
Алексис Санчес изъявил желание вернуться в бывший клуб
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK