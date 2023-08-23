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Баскетбол

"Назови свои источники": игрок НБА опроверг информацию журналиста о своих проблемах

Лонзо Болл вывел Стивена Эй Смита на чистую воду, опубликовав доказательство своей правоты.
Сегодня, 20:07
Лонзо Болл / Getty Images
Лонзо Болл / Getty Images

Недавно одиозный американский журналист Стивен Эй Смит заявил, что у защитника Чикаго Лонзо Болла настолько большие проблемы с левым коленом, что тот даже не может нормально вставать.

"Я не думаю, что он когда-нибудь будет прежним, судя по тому, что мы видим, слышим и читаем о нем. Я слышал, что ему даже трудно вставать из сидячего положения. Мне очень, очень жаль его, и я просто надеюсь, что ему посчастливится вернуть себе здоровье".

Увидев это заявление, Лонзо решил его опровергнуть. 25-летний баскетболист опубликовал в своих социальных сетях видео, в котором он обращается к Смиту, параллельно садясь и вставая, используя лишь свое больное колено.

"Стивен Эй, кто твои источники, братан? Скажи, пожалуйста, кто твои источники? Да ладно, чувак, тебе пора перестать трепаться. И ты мне действительно нравишься, чувак. Я тебе плохо знаю, но ты мне нравишься. Я вернусь, чувак!".

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Ранее Лонзо Болл подтвердил, что будет вынужден пропустить весь следующий сезон после того, как ему пересадили хрящ.

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