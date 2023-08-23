Президент ФБУ раскритиковал игроков, которые не приехали в сборную на матчи пре-квалификации ОИ-2024

Несколькими днями ранее сборная Украины уступили Хорватии в полуфинале плей-офф пре-квалификации Олимпиады-2024, потеряв шансы поехать на турнир.

Президент Федерации баскетбола Украины Михаил Бродский прокомментировал ситуацию с не приездом некоторых игроков в расположение команды.

"Хочу начать с ситуации со Славой Кравцовым. Этот парень, настоящий капитан, в 35 лет приехал играть за сборную. Сколько лет я в Федерации, 30 лет в баскетболе, ничего плохого о нем не слышал – он пример для всех. И всегда Кравцов давал результат. Возможно, если бы была большая ротация, с ним бы такого (травма) не произошло, но это предположение".

"Слава Петров, Сергей Павлов тоже приехали и получили травмы в сборной. Петров быстрее восстановится, у Павлова тоже серьезное повреждение. Им также огромное уважение. Всем другим ребятам, молодым, у которых начинается путь в сборной, и ветеранам – тоже большое уважение".

"Сказать, что сделали все, что могли… хотелось бы большего. Хотелось попасть на олимпийский квалификационный турнир, но пройти сборные Турции и Хорватии, которые были настроены на победу и привезли своих лучших игроков из НБА и Евролиги, по-видимому, с нашим составом было невозможно".

Источник: ФБУ

"Отдельно хочу сказать по поводу наших "американцев". Скапинцев – я не понимаю тебя, Дима. К сожалению, в моей баскетбольной школе занимались только воспитанием игроков, а не личностей. Как личности вы росли в своих семьях".

"Но мне кажется, что ты подписал контракт в первых числах августа, после чего можно было сесть в самолет и прилететь в сборную. Не знаю подробностей контракта, не было ли там запрета играть в сборной".

"По Святу то же самое могу сказать. Да, очень хотелось бы еще подписать контракт в США или, возможно, это будет Греция. Наверное, играть в сборной без контракта рискованно, но Кравцов играл. Вы не бедные люди, и пусть это будет на вашей совести. Личное благосостояние важно, но обязанность перед Родиной отдавать надо ребята. Я уже не говорю обо всем остальном".

Источник: Getty Images

"Алексей Лень. Хочется ему верить, что он действительно не мог, но эпопея с грин-картой длится уже долгое время".

"Остальные, которые после операции – к ним вопросов нет. Липовой, Санон, Герун дали справки. Мне это напомнило школу, когда мы приносили справки, что нам нельзя бегать, прыгать или еще что-то делать в течение двух недель или месяца".

"Если человек очень хочет, то он обретает в себе силы. Мне не хотелось бы думать, что конфликт в прессе с руководством Прометея каким-то образом повлиял на решение Липового или Санона".

"Как можно не хотеть играть за сборную сегодня, когда ровесники гибнут… не хочу говорить количество, мы ведь не знаем, но десятками ежедневно гибнут точно… когда гибнут дети. Мне кажется, что каждому из вас, ребята, нужно было сделать все, чтобы приехать и бороться за Родину… не под пулями, куда вы волею судьбы не попали, в частности благодаря баскетболу".

Источник: ФБУ

"Просто приехать, возможно, рискнуть травмой, но подарить нашим гражданам нашей стране какое-то секундное ощущение победы, удовольствия, радости. Это то, что вы должны делать. В наше время нельзя просто взять и не приехать в сборную, как это когда делал Медведенко, сегодня все должны отдавать своему народу то, что они могут и умеют".

"Надеюсь, что этот турнир в Стамбуле заставит нас и вас задуматься о происходящем и больше такого не повторится. Тренерский состав у нас хороший – украинцы, трудятся. Давайте как-нибудь сплотимся и больше так делать не будем", - цитирует Бродского официальный сайт ФБУ.

Напомним, что в пятницу, 25 августа, стартует чемпионат мира по баскетболу. На ISPORT можно ознакомиться с участниками турнира и расписанием всех матчей.

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