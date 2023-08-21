Лонзо Болл чувствует, что сможет вернуться в баскетбол, несмотря на три операции на колене

Баскетболист, которому пересадили хрящ в колене, надеется, что для него игра не закончилась.

Защитник Чикаго Лонзо Болл подтвердил, что он будет вынужден пропустить весь будущий сезон-2023/24.

Придя на подкаст лидера Атланты Трэя Янга, 25-летний баскетболист выразил надежду, что он еще сможет вернуться на паркет, несмотря на то, что он перенес уже три операции (включая пересадку хряща) на левом колене.

"Когда я впервые получил травму, мы действительно не знали, что это такое", — цитирует Болла ESPN. "Я посещал самых разных врачей и все такое. Я просто ходил вверх и вниз. Это было очень тяжело для меня, потому что я просто не знал, каким будет следующий день".

"По крайней мере, сейчас мне сделали операцию. У нас есть план продвижения вперед. Мы соблюдаем план. Я на верном пути. Надеюсь, все получится. Я просто оставляю это на усмотрение Бога, делаю все, что в моих силах, и живу с результатами".

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Лонзо Болл подписал четырехлетний контракт на 80 миллионов долларов с Буллз в 2021 году и сыграл в 35 играх в сезоне-2021/22, но с января 2022 года травмы не позволяют ему выйти на площадку.

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