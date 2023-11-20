НБА: Бостон без Михайлюка победил Мемфис, а Сакраменто без Леня справился с Далласом

В ночь с 19 на 20 ноября состоялось 7 матчей в рамках регулярного сезона НБА.

Среди результатов можно выделить ожесточенную борьбу между Лейкерс и Хьюстоном, а также Ютой и Финиксом и матчи Бостона Святослава Михайлюка, и Сакраменто Алексея Леня.

Бруклин - Филадельфия 99:121

Бруклин: Бриджес (18), Динуидди (12), Клэкстон (10 + 9 подборов), К. Джонсон (9), Финни-Смит (5), Уокер (26), Уотфорд (8), Шарп (6 + 8 подборов), Джайлз (5), О'Нил (0).

Филадельфия: Эмбиид (32 + 12 подборов + 9 передач), Макси (25 + 10 передач), Мелтон (21), Харрис (10), Батюм (3), Спрингер (10), Бамба (5), Ковингтон (4), Хауз (3), М-с Моррис (3), Коркмаз (3), Беверли (2), Мартин (0), Рид (0).

Индиана - Орландо 116:128

Индиана: Матурин (14), Халибертон (12), Б. Браун (11), Тернер (10), Топпин (6), Нвора (19), Макконнелл (11), Смит (10), Шеппард (7), Уокер (7), Джексон (6), Хилд (3), Несмит (0).

Орландо: Банкеро (24), Ф. Вагнер (19 + 7 подборов), Саггс (18), Битадзе (8 + 8 подборов + 4 блок-шота), Блэк (7), М. Вагнер (16), Энтони (15), Г. Харрис (13), Айзек (5), Окики (3), Скофилд (0), Ховард (0), Инглс (0 + 6 передач), Хьюстан (0).

Торонто - Детройт 142:113

Торонто: Сиакам (23 + 7 подборов + 6 передач), Шредер (17 + 7 передач), Барнс (17 + 7 подборов + 9 передач), Пелтль (16 + 10 подборов), Ануноби (9), Трент (18), Буше (14), Ачиува (12), Флинн (7), Дик (5), Макдэниэлс (4), Харпер (0).

Детройт: Каннингем (18), Айви (9), Томпсон (9 + 10 подборов + 5 потерь), Стюарт (8), Нокс (6), Умуде (19), Уайзмен (15), Беркс (14), Сассер (9 + 6 передач), Бэгли (6).

Кливленд - Денвер 121:109

Кливленд: Гарлэнд (26 + 6 передач), Э. Мобли (16 + 10 подборов), Аллен (15), Струс (11), Уэйд (6 + 10 подборов), Портер (21), Ньянг (12), Меррилл (9), Томпсон (5), Джонс (0), Бэйтс (0).

Денвер: Портер (21), Йокич (18 + 10 подборов + 7 передач), Гордон (11), Колдуэлл-Поуп (9), Джексон (7), К. Браун (13), Ннаджи (9), Пикетт (8), Стротер (7), Дж. Холидэй (6), Гиллеспи (0), Тайсон (0).

Даллас - Сакраменто 113:129

Даллас: Дончич (25 + 10 подборов + 7 передач), Ирвинг (23), Г. Уильямс (7), Лайвли (6 + 9 подборов), Д. Джонс (6), Хардуэй (14), Грин (11), Экзам (8), Холмс (7), Харди (4), М-ф Моррис (2), Пауэлл (0), Проспер (0).

Сакраменто: Сабонис (32 + 13 подборов + 6 передач), Фокс (30 + 7 передач), Мюррэй (17), Дуарте (13 + 8 подборов), Барнс (12 + 6 передач), Монк (12), Везенков (7), Макги (6 + 7 подборов), Слоусон (0), Митчелл (0), Эллис (0), Эдвардс (0), Джонс (0).

Юта - Финикс 137:140

Юта: Маркканен (38 + 17 подборов), Кларксон (22 + 7 подборов), Коллинз (15 + 12 подборов), Джордж (7 + 11 передач + 5 потерь), Агбаджи (3), Хортон-Такер (25), Секстон (18), Олиник (6), Фонтеккьо (3).

Финикс: Дюрэнт (39 + 8 подборов + 10 передач + 7 потерь), Букер (26 + 8 передач), Гордон (20 + 6 передач), Нуркич (18 + 12 подборов), Аллен (14), Литтл (10), Бэйтс-Диоп (6), Юбэнкс (4), Окоги (3), Гудвин (0).

Мемфис - Бостон 100:102

Мемфис: Бэйн (30 + 8 передач), Альдама (28 + 12 подборов + 6 передач), Джарен Джексон (17 + 8 подборов), Кончар (2), Бийомбо (2), В. Уильямс (6), З. Уильямс (6 + 7 подборов), Лофтон (6), Гильярд (3), Родди (0).

Бостон: Порзингис (26 + 8 подборов + 6 блок-шотов), Тейтум (20 + 9 подборов + 8 потерь), Браун (12), Уайт (10), Холидэй (7), Хаузер (15), Притчард (7), Хорфорд (5), Стивенс (0), Кета (0).

Портленд - Оклахома-Сити 91:134

Портленд: Грант (14), Мэйс (11 + 7 передач), Эйтон (11), Шарп (7), Камара (6), Уокер (13 + 7 подборов), Мюррэй (8), Минайя (7), Рит (4), Рупер (4), Буей (2), Тайбулл (2), Браун (2).

Оклахома-Сити: Гилджес-Александер (28), Холмгрен (16), Дорт (12), Гидди (6), Уоллес (2), Джо (15), Уиггинс (13), Уотерс (12), Мэнн (7), Джейлин Уильямс (6 + 7 подборов), Сарр (6), Покушевски (5), Бертанс (3), К. Уильямс (3), Мицич (0).

Лейкерс - Хьюстон 105:104

Лейкерс: ЛеБрон (37 + 8 передач), Дэвис (27 + 10 подборов), Реддиш (7), Расселл (4), Принс (2), Ривз (17 + 6 передач), Хатимура (11), Хэйс (0), Вуд (0).

Хьюстон: Брукс (24), Шенгюн (23 + 10 подборов), Ванвлит (15 + 16 передач), Смит (14), Дж. Грин (9), Дже. Грин (13), Тэйт (4), Исон (2), А. Холидэй (0), Лэндейл (0).

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