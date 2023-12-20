НБА: Голден Стэйт обыграл Бостон в овертайме, Портленд сенсационно победил Финикс

Вашему вниманию результаты и обзоры прошедших поединков в Национальной баскетбольной ассоциации.

В ночь на среду, 20 декабря, состоялись четыре матча регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации.

Результаты матчей НБА за 19 декабря

Новый Орлеан – Мемфис 113:115 (21:25, 39:16, 27:36, 26:38)

Новый Орлеан: Ингрэм (34 + 6 передач), Валанчюнас (22 + 14 подборов), Макколлум (18 + 6 передач), Уильямсон (13), Джонс (7) – старт; Мерфи (7), Зеллер (4), Дэниэлс (3), Маршалл (3), Альварадо (2).

Мемфис: Морэнт (34 + 8 передач + 5 потерь), Джарен Джексон (24), Бэйн (21), В. Уильямс (9 + 7 подборов), Бийомбо (8) – старт; Альдама (8), Тиллман (7), З. Уильямс (4), Кончар (0 + 8 подборов), Родди (0).

Милуоки – Сан-Антонио 132:119 (44:26, 28:33, 35:26, 25:34)

Милуоки: Лиллард (40), Миддлтон (17), Б. Лопес (14 + 6 блок-шотов), Я. Адетокумбо (11 + 14 подборов + 16 передач), Бизли (7) – старт; Портис (23 + 10 подборов), Джексон (7), Пэйн (7), Коннотон (3), Р. Лопес (3), Боучэмп (0), Т. Адетокумбо (0), Грин (0).

Сан-Антонио: К. Джонсон (28 + 12 подборов + 5 потерь), Коллинз (22 + 8 подборов), Васселл (17), Брэнэм (12), Сохан (9 + 11 подборов + 8 передач) – старт; Джонс (14), Осман (10), Мамукелашвили (3 + 8 подборов), Шэмпени (2), Барлоу (2), Макдермотт (0).

Портленд – Финикс 109:104 (20:36, 29:25, 38:20, 22:23)

Портленд: Саймонс (23 + 7 передач), Грант (22), Эйтон (16 + 15 подборов), Камара (5 + 9 подборов), Шарп (0) – старт; Брогдон (14), Уокер (9), Хендерсон (9 + 5 потерь), Тайбулл (8), Рит (3).

Финикс: Дюрэнт (40 + 5 потерь), Букер (26 + 7 передач), Аллен (11 + 9 подборов), Нуркич (9 + 13 подборов), Литтл (4) – старт; Юбэнкс (5), Гордон (5), Гудвин (2), Мету (2).

Голден Стэйт – Бостон 132:126 OT (30:40, 32:25, 24:32, 35:24, 11:5)

Голден Стэйт: Карри (33 + 6 передач), Томпсон (24), Куминга (17 + 7 подборов), Подземски (5), Луни (3) – старт; Шарич (11), Муди (10), Джексон-Дэвис (10 + 12 подборов + 5 блок-шотов), Пол (9 + 7 подборов + 12 передач), Уиггинс (6 + 7 подборов), Джозеф (4).

Бостон: Уайт (30 + 7 подборов), Браун (26 + 8 подборов + 6 передач), Тейтум (17 + 9 подборов + 7 передач), Холидэй (13 + 7 подборов), Хорфорд (13 + 12 подборов + 6 передач) – старт; Притчард (11), Кета (10 + 10 подборов), Бриссетт (6), Михайлюк (0), Хаузер (0).

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