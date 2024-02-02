Тейтум: Коби для чемпионства не хватало Газоля, Бостону - Порзингиса

Лидер "кельтов" считает, что латвийский Единорог был элементом, которого команде не хватало в ее походах за чемпионством.

В прошлое межсезонье Бостон пошел на отчаянный шаг, который привел к тому, что Кристапс Порзингис присоединился к команде, которая при этом потеряла Маркуса Смарта.

Пока что союз Единорога и "кельтов" выглядит отлично: Бостон - лучшая команда как Востока, так и всей НБА.

Звезда Селтикс Джейсон Тейтум решил сравнить Порзингиса с Пау Газолем, который после своего обмена в Лейкерс помог Коби Брайанту завоевать два чемпионства.

"Коби действительно нуждался в Пау для тех двух последних чемпионств, которые они выиграли вместе. Каким бы путем не шли я и все мы, Кей Пи действительно кажется элементом, которого нам не хватало", - цитирует форварда ESPN.

В нынешнем сезоне Кристапс Порзингис набирает в среднем 19,4 очка, 6,9 подбора и 2 передачи за матч.

Ранее стало известно, что лидер Нью-Йорка Джейлен Брансон выдал практически рекордный статистический показатель в истории НБА.

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