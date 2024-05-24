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Баскетбол

Халибертон рискует пропустить остаток финальной серии Востока против Бостона

Лидер Индианы не смог доиграть второй матч противостояния из-за повреждения.
Сегодня, 15:24
Тайриз Халибертон / Getty Images
Тайриз Халибертон / Getty Images

Минувшей ночью в рамках второй игры финальной серии Восточной конференции плей-офф НБА Бостон победил Индиану со счетом 126:110.

По ходу третьей четверти паркет покинул звездный защитник Пэйсерс Тайриз Халибертон: из-за боли в задней поверхности левого бедра 24-летний баскетболист не вернулся в игру.

После матча тренер Индианы Рик Карлайл сказал, что Халибертон усугубил травму, которую он получил в начале сезона. По информации ESPN, Тайриз рискует пропустить остаток финальной серии.

Изначально Халибертон травмировал левое подколенное сухожилие 8 января в игре как раз-таки против Бостона. По этой причине защитник пропустил десять игр своей команды. На этом отрезке она завоевала шесть побед.

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За 28 минут на площадке Халибертон успел набрать 10 очков, 4 подбора, 8 передач и один перехват. После этой игры Селтикс ведут со счетом 2-0 в серии, которая переезжает в Индианаполис. Следующая встреча команд состоится в ночь на воскресенье, 26 мая.

Напомним, что Тайриз Халибертон попал в третью символическую сборную по итогам прошедшего регулярного сезона НБА.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Бостон Селтикс Индиана Пэйсерс

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