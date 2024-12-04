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Кубок НБА: Денвер одолел Голден Стэйт, победа Сакраменто Леня и поражение Юты Михайлюка

Вашему вниманию результаты и обзоры прошедших поединков внутрисезонного турнира Национальной баскетбольной ассоциации.
Сегодня, 08:48
Денвер обыграл Голден Стэйт / Getty Images
Денвер обыграл Голден Стэйт / Getty Images

В ночь на среду, 4 декабря, были сыграны 11 матчей внутрисезонного турнира Национальной баскетбольной ассоциации - Кубка НБА.

Результаты матчей Кубка НБА за 3 декабря

Восток. Группа A

Шарлотт – Филадельфия 104:110 (20:32, 24:23, 25:25, 35:30)

Шарлотт: Миллер (34), Ричардс (22 + 14 подборов), Салон (10 + 10 подборов), Мицич (5 + 5 потерь), Грин (0) – старт; Коди Мартин (12), Симпсон (8 + 9 передач), Смит (7), Уильямс (4), Сет Карри (2), Диабате (0).

Филадельфия: Джордж (29 + 8 передач), Макси (21 + 7 передач), Убре (14), Мартин (9), Ябуселе (7 + 12 подборов) – старт; Маккейн (17), Бона (6), Калеб Мартин (5), Каунсил (2), Лаури (0).

Нью-Йорк – Орландо 121:106 (36:27, 35:24, 35:24, 15:31)

Нью-Йорк: Таунс (23 + 15 подборов + 5 потерь), Брансон (21), Бриджес (19), Ануноби (18), Харт (11 + 13 подборов + 10 передач) – старт; Макбрайд (18), Пэйн (7), Симс (4), Хукпорти (0), Райан (0), Дадье (0), Колек (0).

Орландо: Ф. Вагнер (30 + 6 передач), Саггс (14), Колдуэлл-Поуп (9), да Силва (8), Картер (2 + 7 подборов) – старт; М. Вагнер (20 + 12 подборов), Энтони (10), Блэк (6), Айзек (4), Хьюстан (3), Ховард (0).

Восток. Группа B

Детройт – Милуоки 107:128 (31:36, 28:42, 29:32, 19:18)

Детройт: Каннингем (23 + 6 передач), Харрис (16), Хардуэй (15), Дюрен (11), Айви (8) – старт; Стюарт (9), Томпсон (8), Рид (6), Фонтеккьо (5), Бизли (4), Холланд (2), Сассер (0), Мур (0).

Милуоки: Я. Адетокумбо (28 + 7 подборов + 8 передач + 6 потерь), Лиллард (27), Принс (14), Джексон (8), Б. Лопес (5) – старт; Трент (16), Портис (14), Грин (11), Джонсон (5), Райт (0), Ливингстон (0), Роллинз (0), Смит (0).

Торонто – Индиана 122:111 (31:23, 34:25, 28:36, 29:27)

Торонто: Барнс (35 + 9 передач + 7 потерь), Барретт (29 + 9 подборов + 5 потерь), Пелтль (17 + 10 подборов), Агбаджи (13), Уолтер (2) – старт; Митчелл (8), Шэд (6), Буше (6), Бэттл (3), Мобо (3).

Индиана: Халибертон (30 + 6 передач), Матурин (17), Тернер (16 + 7 подборов), Сиакам (13), Нембхард (6) – старт; Топпин (15 + 9 подборов), Макконнелл (14), Уокер (0), Браун (0), Фримен (0).

Восток. Группа C

Кливленд – Вашингтон 118:87 (35:20, 25:22, 26:25, 32:20)

Кливленд: Митчелл (19 + 7 передач), Э. Мобли (19 + 10 подборов), Гарлэнд (12), Аллен (11), Окоро (9) – старт; Ньянг (14), Меррилл (14 + 6 передач), Леверт (10), Томпсон (6), Тайсон (2), Портер (2), Уэйд (0).

Вашингтон: Пул (13 + 5 потерь), Валанчюнас (13 + 11 подборов), Сарр (10 + 9 подборов), Брогдон (6), Кулибали (6 + 7 подборов) – старт; Кэррингтон (13 + 7 подборов + 5 потерь), Батлер (10), Холмс (6), Кисперт (4), Гилл (4), Дэвис (2), Джордж (0), Бэгли (0).

Запад. Группа A

Сакраменто – Хьюстон 120:111 (21:28, 33:27, 42:29, 24:27)

Сакраменто: Сабонис (27 + 7 подборов), Фокс (22 + 7 передач), Монк (17 + 12 передач), Дерозан (16), Мюррэй (13 + 7 подборов) – старт; Хертер (13), Джонс (12), Лень (0), Макдермотт (0), Краудер (0), Маклафлин (0), Джонс (0).

Украинец Алексей Лень провел на площадке 1 минуту 52 секунды без набранных очков и совершил один подбор.

Хьюстон: Грин (28 + 7 подборов), Шенгюн (24 + 8 подборов + 6 передач), Ванвлит (13), Брукс (8), Смит (6 + 7 подборов) – старт; Исон (16 + 12 подборов), А. Холидэй (6), Шеппард (6), Томпсон (3), Адамс (1), Тэйт (0).

Клипперс – Портленд 127:105 (36:31, 27:27, 28:20, 36:27)

Клипперс: Пауэлл (30), Харден (23 + 7 передач), Д. Джонс (15), Зубац (8 + 10 подборов), Данн (7) – старт; Коффи (19), Миллер (14), Мэнн (5), Хайлэнд (3), Бамба (3), Джонс (0), Батюм (0).

Портленд: Эйтон (16), Шарп (15), Грант (12), Камара (9), Саймонс (7 + 6 передач) – старт; Авдия (15), Бэнтон (14), Уокер (6), Рит (6), Рупер (3), Мюррэй (2).

Запад. Группа B

Оклахома-Сити – Юта 133:106 (32:25, 30:25, 40:25, 31:31)

Оклахома-Сити: Джейлен Уильямс (28), Гилджес-Александер (26 + 7 передач), Уоллес (12), Дорт (5), Хартенштайн (4 + 6 передач) – старт; Джо (19), Уиггинс (16), Джонс (8), Митчелл (5), К. Уильямс (5), Флэглер (3), Карлсон (2).

Юта: Секстон (17 + 5 потерь), Кесслер (17 + 11 подборов), Джордж (16), Коллинз (15 + 5 потерь), Маркканен (13) – старт; Джузэнг (13), Сенсабо (6 + 5 потерь), Михайлюк (4), Коллиер (3), Юбэнкс (2).

Украинец Святослав Михайлюк провел на площадке 12 минут 15 секунд, за которые набрал четыре очка, отдал одну передачу, совершил два перехвата и один блок-шот при трех фолах и трех потерях.

Финикс – Сан-Антонио 104:93 (29:19, 23:20, 23:32, 29:22)

Финикс: Букер (29 + 9 подборов + 5 потерь), Джонс (16), Дюрант (13), Бил (10 + 9 подборов), Игодаро (7) – старт; О'Нил (10), Аллен (8), Пламли (6 + 4 блок-шота), Данн (3), Моррис (2).

Сан-Антонио: Касл (16), Вембаньяма (15 + 13 подборов + 7 передач), Шэмпени (9), Пол (2 + 8 подборов + 8 передач), Барнс (2) – старт; Васселл (25), Сохан (14 + 12 подборов), К. Джонсон (10 + 7 подборов), Коллинз (0).

Запад. Группа C

Даллас – Мемфис 121:116 (25:26, 35:31, 22:38, 39:21)

Даллас: Дончич (37 + 12 подборов), Вашингтон (18 + 8 подборов + 7 передач), Лайвли (17 + 11 подборов + 5 потерь), Ирвинг (10), Томпсон (4) – старт; Динуидди (16), Гэффорд (11), Граймс (8), Харди (0), Клебер (0).

Мемфис: Морэнт (31 + 6 потерь), Бэйн (19), Джарен Джексон (16 + 7 подборов), Уэллс (10), Кларк (8) – старт; Альдама (15 + 8 подборов), Хафф (8), Пиппен (5), Ларэвиа (4), Кеннард (0), Смарт (0 + 6 передач).

Денвер – Голден Стэйт 119:115 (33:31, 24:26, 33:28, 29:30)

Денвер: Йокич (38 + 10 подборов + 6 передач + 5 перехватов), Портер (22 + 7 подборов), Гордон (15 + 9 подборов), Дж. Мюррэй (12 + 7 передач), К. Браун (11) – старт; Уотсон (7), Уэстбрук (7), Стротер (5), Ннаджи (2).

Голден Стэйт: Карри (24 + 7 подборов + 11 передач + 5 потерь), Куминга (19), Подземски (13), Уиггинс (13), Луни (5 + 11 подборов) – старт; Муди (13), Пэйтон II (11), Джексон-Дэвис (7), Хилд (6), Андерсон (4).

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