НБА: Михайлюк помог Юте победить Орландо, Сакраменто с Ленем одолел Голден Стэйт

Вашему вниманию результаты и обзоры прошедших поединков в Национальной баскетбольной ассоциации.

В ночь на понедельник, 6 января, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НБА, в рамках которого были сыграны шесть матчей.

Украинский баскетболист Юты Святослав Михайлюк отыграл важную роль в победе над Орландо (105:92). На счету украинца 12 очков, четыре подбора, три передачи за 20 минут.

Его соотечественник Алексей Лень из Сакраменто принял участие в игре против Голден Стэйт (129:99). На счету Леня два очка, два подбора и одна передача за 9 минут.

Результаты матчей НБА за 5 января

Оклахома-Сити – Бостон 105:92 (32:35, 23:30, 21:15, 29:12)

Оклахома-Сити: Гилджес-Александер (33 + 11 подборов + 6 передач), Дорт (14), Уоллес (13), Джейлен Уильямс (10), Хартенштайн (8 + 10 подборов) – старт; Уиггинс (15), Джо (6), Джейлин Уильямс (3), К. Уильямс (3).

Бостон: Тейтум (26 + 10 подборов), Браун (21), Порзингис (19 + 9 подборов), Уайт (11), Холидэй (2 + 8 подборов + 6 передач) – старт; Хорфорд (6 + 8 подборов), Корнет (4), Хаузер (3), Притчард (0).

Вашингтон – Новый Орлеан 98:110 (22:33, 23:27, 25:24, 28:26)

Вашингтон: Кузма (28), Сарр (18 + 11 подборов), Кэррингтон (16 + 7 подборов), Брогдон (4), Шэмпени (3) – старт; Батлер (17), Валанчюнас (6 + 7 подборов), Кисперт (5), Джордж (1), Дэвис (0), Гилл (0).

Новый Орлеан: Макколлум (25), Мерфи (22 + 9 подборов), Мисси (16 + 7 подборов), Мюррэй (14 + 10 подборов + 12 передач), Джонс (11) – старт; Хоукинс (6), Бостон (5), Тайс (5 + 7 подборов), Робинсон-Эрл (3), Альварадо (3).

Кливленд – Шарлотт 115:105 (29:23, 34:25, 28:30, 24:27)

Кливленд: Гарлэнд (25), Митчелл (19), Аллен (19 + 11 подборов), Э. Мобли (17), Уэйд (6) – старт; Ньянг (10), Струс (9), Джером (8), Леверт (2 + 6 передач), Тайсон (0), Тор (0), Портер (0), Томпсон (0).

Шарлотт: Болл (24), Миллер (24), Бриджес (11 + 8 подборов), Уильямс (11 + 9 подборов), Грин (0) – старт; Смит (18), Коди Мартин (8), Салон (6 + 9 подборов), Симпсон (2), Гибсон (1), Мицич (0), Ричардс (0).

Орландо – Юта 92:105 (25:22, 18:21, 19:28, 30:34)

Орландо: Энтони (12), Битадзе (9 + 11 подборов), Хьюстан (9), да Силва (6 + 9 подборов), Колдуэлл-Поуп (2) – старт; Ховард (21), Картер (15), Куин (11 + 6 передач), Джозеф (5), Айзек (2).

Юта: Секстон (20), Джузэнг (12), Кесслер (10 + 17 подборов), Поттер (3), Коллиер (2 + 6 передач + 5 потерь) – старт; Сенсабо (27), Филиповски (12 + 7 подборов), Михайлюк (12), Юбэнкс (7), Миллс (0).

Хьюстон – Лейкерс 119:115 (36:22, 31:27, 24:40, 28:26)

Хьюстон: Грин (33), Томпсон (23 + 16 подборов), Ванвлит (15), Шенгюн (14), Брукс (5) – старт; Уитмор (8), Адамс (8 + 9 подборов), А. Холидэй (7), Тэйт (6).

Лейкерс: Дэвис (30 + 13 подборов + 5 блок-шотов), Ривз (21 + 10 передач), Джеймс (21 + 13 подборов + 9 передач), Кристи (14), Хатимура (13) – старт; Финни-Смит (13), Хэйс (2), Милтон (1), Кнехт (0), Реддиш (0).

Голден Стэйт – Сакраменто 99:129 (21:36, 30:39, 24:30, 24:24)

Голден Стэйт: Карри (26 + 7 подборов), Уиггинс (18), Др. Грин (10 + 5 потерь), Шредер (3), Джексон-Дэвис (0) – старт; Муди (13), Луни (9), Хилд (7), Уотерс (5), Спенсер (4), Сантос (2), Андерсон (2).

Сакраменто: Монк (26 + 12 передач), Сабонис (22 + 13 подборов + 7 передач), Дерозан (12), Эллис (11), Мюррэй (11) – старт; Хертер (16), Картер (13 + 7 подборов), Лайлс (7 + 9 подборов), Макдермотт (6), О. Робинсон (3), Лень (2), Маклафлин (0).

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