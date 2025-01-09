НБА: Новый Орлеан проиграл Портленду, победы Милуоки и Детройта
В ночь на четверг, 9 января, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НБА, в рамках которого были сыграны восемь матчей.
Результаты матчей НБА за 8 января
Кливленд – Оклахома-Сити 129:122 (25:32, 37:27, 41:43, 26:20)
Кливленд: Аллен (25 + 12 подборов + 6 передач), Э. Мобли (21 + 10 подборов + 7 передач), Гарлэнд (18 + 7 передач), Митчелл (11), Уэйд (11) – старт; Струс (17), Джером (15), Леверт (8), Ньянг (3), Окоро (0).
Оклахома-Сити: Гилджес-Александер (31 + 5 потерь), Джейлен Уильямс (25 + 9 передач), Хартенштайн (18 + 11 подборов + 8 передач), Уоллес (15), Дорт (7) – старт; Уиггинс (11), Джо (8 + 7 подборов), К. Уильямс (4), Джейлин Уильямс (3).
Индиана – Чикаго 129:113 (29:18, 34:26, 37:32, 29:37)
Индиана: Сиакам (26), Брайант (22 + 8 подборов), Халибертон (16 + 13 передач), Нембхард (14), Матурин (8) – старт; Уокер (12), Топпин (12), Шеппард (7 + 7 подборов), Макконнелл (6), Фримен (6), Ферфи (0), Джексон (0).
Чикаго: Лавин (31), Уайт (19), Вучевич (10 + 7 подборов), Гидди (9 + 5 потерь), Уильямс (2) – старт; Смит (13 + 7 подборов), Хортон-Такер (8), Филлипс (6), Дуарте (5), Болл (5), Терри (2), Бузелис (2), Картер (1).
Филадельфия – Вашингтон 109:103 (32:25, 27:23, 29:26, 21:29)
Филадельфия: Макси (29 + 6 передач), Ябуселе (21 + 8 подборов), Гордон (15), Убре (15), Калеб Мартин (8) – старт; Каунсил (8), Джексон (6), Даутин (3), Бона (2), Эдвардс (2).
Вашингтон: Кузма (16), Валанчюнас (14 + 14 подборов + 8 потерь), Кэррингтон (8), Кулибали (5), Джордж (3) – старт; Батлер (26 + 7 передач), Кисперт (23), Шэмпени (5), Холмс (3 + 11 подборов).
Нью-Йорк – Торонто 112:98 (28:24, 27:27, 31:25, 26:22)
Нью-Йорк: Ануноби (27), Таунс (27 + 13 подборов), Харт (21 + 11 подборов + 7 передач), Брансон (13 + 7 передач), Бриджес (10) – старт; Шэмет (8), Ачиува (6), Топпин (0), Симс (0), Пэйн (0), Райан (0), Колек (0).
Торонто: Куикли (22), Барнс (18 + 4 блок-шота), Барретт (16), Пелтль (8 + 10 подборов), Дик (3) – старт; Буше (10), Олиник (7), Б. Браун (4), Шэд (4), Агбаджи (4), Темпл (2), Уолтер (0), Митчелл (0).
Бруклин – Детройт 98:113 (25:27, 24:32, 21:32, 28:22)
Бруклин: Клауни (29), Клэкстон (14), Мартин (12 + 10 подборов), З. Уильямс (11), Джонсон (10) – старт; Эвбуомван (13 + 7 подборов), Уилсон (7), Бикман (2).
Детройт: Бизли (23), Каннингем (13), Хардуэй (10), Харрис (9), Дюрен (8 + 9 подборов) – старт; Фонтеккьо (17), Сассер (15), Холланд (8), Стюарт (6 + 4 блок-шота), Рид (2), Мур (2), Клинтман (0), Дженкинс (0).
Новый Орлеан – Портленд 100:119 (24:40, 18:35, 34:23, 24:21)
Новый Орлеан: Макколлум (23), Мюррэй (20), Робинсон-Эрл (2), Мисси (2 + 7 подборов), Джонс (0) – старт; Хоукинс (10), Ривс (9), Грин (9 + 7 подборов), Альварадо (9), Бостон (6), Тайс (6), Маткович (4).
Портленд: Авдия (26), Шарп (21), Саймонс (17), Камара (15), Эйтон (11 + 13 подборов) – старт; Хендерсон (13 + 5 потерь), Мюррэй (6), Бэнтон (4), Р. Уильямс (4 + 4 блок-шота), Рит (2), Уокер (0), Рупер (0).
Денвер – Клипперс 126:103 (33:19, 33:31, 32:27, 28:26)
Денвер: Дж. Мюррэй (21 + 9 передач), Уэстбрук (19 + 8 передач), Портер (19 + 8 подборов), К. Браун (15), Джордан (12 + 9 подборов) – старт; Стротер (16), Уотсон (9), Шарич (7 + 7 подборов), Пикетт (6), Ннаджи (2), Александер (0), Тайсон (0).
Клипперс: Пауэлл (30), Харден (16 + 5 потерь), Зубац (10 + 8 подборов), Д. Джонс (4), Данн (0) – старт; Портер (10), Коффи (6), Миллер (6), Браун (6), Хайлэнд (5), Бамба (4 + 8 подборов), Батюм (3), Мэнн (3).
Милуоки – Сан-Антонио 121:105 (31:27, 34:19, 26:32, 30:27)
Милуоки: Лиллард (26 + 8 передач), Я. Адетокумбо (25 + 16 подборов + 8 передач), Б. Лопес (22 + 7 подборов), Принс (3), Джексон (0) – старт; Трент (14), Грин (14), Миддлтон (8), Портис (5 + 11 подборов), Боучэмп (2), Роллинз (2), Роббинс (0), Умуде (0).
Сан-Антонио: Пол (18 + 7 передач), Барнс (14), Васселл (11 + 9 подборов), Вембаньяма (10 + 10 подборов), Касл (5) – старт; К. Джонсон (24 + 11 подборов), Шэмпени (9), Мамукелашвили (7), Бэсси (4), Джонс (3), Уэсли (0), Коллинз (0), Брэнэм (0).
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