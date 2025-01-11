НБА: Сакраменто без Леня сенсационно победил Бостон, поражение Филадельфии
В ночь на субботу, 11 января, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НБА, в рамках которого были сыграны семь матчей.
Результаты матчей НБА за 10 января
Индиана – Голден Стэйт 108:96 (27:24, 23:21, 30:25, 28:26)
Индиана: Халибертон (25 + 10 передач + 5 потерь), Сиакам (25 + 11 подборов), Матурин (21 + 10 подборов), Тернер (11 + 7 подборов), Нембхард (4) – старт; Макконнелл (10 + 6 передач), Шеппард (5), Брайант (5), Топпин (2), Уокер (0), Джонсон (0), Ферфи (0), Деннис (0).
Голден Стэйт: Хилд (17), Шредер (12), Джексон-Дэвис (9 + 10 подборов), Андерсон (8 + 7 подборов), Уотерс (7) – старт; Спенсер (17), Сантос (11), Муди (7), Пост (6), Луни (2 + 7 подборов).
Орландо – Милуоки 106:109 (31:29, 20:21, 30:28, 25:31)
Орландо: Банкеро (34 + 7 подборов), Энтони (18 + 7 подборов), да Силва (16 + 10 подборов), Битадзе (4), Колдуэлл-Поуп (3) – старт; Блэк (15), Айзек (9), Хьюстан (5), Картер (2), Ховард (0), Куин (0).
Милуоки: Я. Адетокумбо (41 + 14 подборов), Лиллард (29 + 7 передач), Б. Лопес (8), Принс (6), Джексон (0) – старт; Портис (11 + 7 подборов), Миддлтон (11), Трент (3), Грин (0).
Филадельфия – Новый Орлеан 115:123 (24:28, 23:25, 31:34, 37:36)
Филадельфия: Макси (30 + 12 передач), Джордж (25 + 11 подборов), Убре (21 + 7 подборов), Ябуселе (6 + 7 подборов), Калеб Мартин (5) – старт; Каунсил (13), Джексон (7), Гордон (6), Даутин (2), Бона (0).
Новый Орлеан: Макколлум (38), Хоукинс (21), Мюррэй (17 + 10 подборов + 6 передач + 6 потерь), Мисси (9 + 7 подборов + 4 блок-шота), Грин (2 + 7 подборов + 6 передач) – старт; Альварадо (13 + 9 передач), Тайс (12), Бостон (11), Робинсон-Эрл (0 + 7 подборов).
Бостон – Сакраменто 97:114 (27:34, 28:19, 21:23, 21:38)
Бостон: Браун (28), Порзингис (22 + 10 подборов), Тейтум (15 + 12 подборов + 8 потерь), Холидэй (5), Уайт (3) – старт; Притчард (9), Хаузер (7), Корнет (6), Хорфорд (2), Спрингер (0), Тиллман (0), Кета (0).
Сакраменто: Дерозан (24 + 9 передач), Сабонис (23 + 28 подборов), Монк (22 + 8 передач), Мюррэй (19), Эллис (6) – старт; Картер (11), Лайлс (7 + 11 подборов), Хертер (2).
Нью-Йорк – Оклахома-Сити 101:126 (17:31, 26:39, 31:32, 27:24)
Нью-Йорк: Брансон (27), Таунс (23 + 10 подборов), Харт (16 + 13 подборов), Ануноби (4), Бриджес (0) – старт; Пэйн (11), Макбрайд (7), Шэмет (3), Хукпорти (2), Топпин (2), Райан (2), Ачиува (2), Колек (2).
Оклахома-Сити: Гилджес-Александер (39), Джейлен Уильямс (19), Уоллес (6), Хартенштайн (6 + 9 подборов + 6 передач + 7 потерь), Дорт (6) – старт; Джо (31), Уиггинс (8), К. Уильямс (5 + 7 подборов), Карлсон (3), Джейлин Уильямс (3 + 10 подборов), Дюкас (0).
Чикаго – Вашингтон 138:105 (36:26, 32:32, 41:24, 29:23)
Чикаго: Лавин (33), Вучевич (23 + 13 подборов + 6 передач), Уайт (15 + 6 передач), Гидди (12 + 13 подборов + 7 передач), Уильямс (2) – старт; Смит (15), Болл (12 + 6 передач), Хортон-Такер (12), Бузелис (8), Картер (4), Филлипс (2), Терри (0), Дуарте (0).
Вашингтон: Пул (22), Сарр (11 + 11 подборов), Кулибали (7), Кузма (5), Кэррингтон (2) – старт; Батлер (18), Джордж (12), Шэмпени (11), Валанчюнас (6 + 9 подборов), Дэвис (5), Болдуин (3), Холмс (3), Кисперт (0), Гилл (0).
Денвер – Бруклин 124:105 (32:36, 33:23, 29:20, 30:26)
Денвер: Йокич (35 + 12 подборов + 15 передач), Уэстбрук (25 + 11 подборов + 10 передач), Портер (17), К. Браун (11 + 7 подборов), Дж. Мюррэй (7) – старт; Стротер (12), Уотсон (10 + 7 подборов + 5 потерь), Пикетт (5), Джордан (2), Тайсон (0).
Бруклин: Джонсон (22), Клауни (14), Симмонс (10 + 7 передач), Клэкстон (10), З. Уильямс (10) – старт; Мартин (19), Эвбуомван (10), Шарп (7), Бикман (3), Уилсон (0).
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