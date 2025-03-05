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Баскетбол

Сын Виталия Кличко: Сравнение с отцом в контексте спорта - серьезный аванс для меня

Максим рассказал о том, как относится к заголовкам СМИ.
Сегодня, 19:36
Максим Кличко / ФБУ
Максим Кличко / ФБУ

Сын Виталия Кличко, Максим, который является баскетболистом сборной Украины и Монако, рассказал о том, как он реагирует на сравнение с отцом в спортивном контексте.

По словам игрока, он считает это большим авансом для себя, однако, конечно он будет работать, чтобы оправдать эти надежды.

"Мне очень приятно, что я получаю сравнение с папой в контексте спорта - это серьезный аванс для меня, ведь я еще не нахожусь на нужном уровне.

Однако верю, что в будущем смогу представлять Украину на том уровне, на котором это делал он.

Конечно, я смотрю на все эти заголовки, все эти параллели и сравнения, однако я стараюсь концентрироваться на своей игре. А эти параллели с папой для меня - это мотивация, и мне приятно, что смог себе доказать, что умею играть и что я в сборной не из-за фамилии".

Также баскетболист рассказал, что Виталий, как и дядя Максима Владимир, активно следят за развитием карьеры своего родственника.

"Он смотрит каждый мой матч за Монако и, тем более, за сборные Украины. Он просматривал все наши поединки на чемпионате Европы до 20 лет и видел нашу встречу против Португалии. Всегда за меня болеет, и я очень рад, что у меня есть легендарный спортсмен в семье... Даже два таких спортсмена, которые могут меня направить в правильное русло, в частности относительно травм, и поделиться своим опытом.

После моего дебюта они сказали, что гордятся мной и чтобы я продолжал идти к своей цели в спорте. Так что да, мой дядя Владимир тоже следит за моей карьерой и дает много советов", - сказал Кличко.

Напомним, что недавно Максим дебютировал за сборную Украины.

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Сын Виталия Кличко: Сравнение с отцом в контексте спорта - серьезный аванс для меня
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