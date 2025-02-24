Украина в дебютном матче сына Виталия Кличко одолела Португалию
«Желто-голубые» легко победили своего соперника.
В рамках отбора на Евробаскет Украина встретилась с Португалией.
В течение всего периода матча «желто-голубые» доминировали над соперником, и в итоге, не отдали ему ни одной четверти.
Итоговый счет зафиксировал победу нашей сборной с отрывом в более чем 25 очков - 88:60.
Несмотря на этот триумф, Украина потеряла шансы квалифицироваться на Евробаскет, еще проиграв Словении.
Примечательно, что за национальную команду в этом матче дебютировал сын украинского боксера и мэра Киева Виталия Кличко Максим, который набрал 7 очков за 9 минут на паркете.
Украина - Португалия 88:60
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