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Баскетбол

Украина в дебютном матче сына Виталия Кличко одолела Португалию

«Желто-голубые» легко победили своего соперника.
Вчера, 22:57
Украина - Португалия / ФБУ
Украина - Португалия / ФБУ

В рамках отбора на Евробаскет Украина встретилась с Португалией.

В течение всего периода матча «желто-голубые» доминировали над соперником, и в итоге, не отдали ему ни одной четверти.

Итоговый счет зафиксировал победу нашей сборной с отрывом в более чем 25 очков - 88:60.

Несмотря на этот триумф, Украина потеряла шансы квалифицироваться на Евробаскет, еще проиграв Словении.

Примечательно, что за национальную команду в этом матче дебютировал сын украинского боксера и мэра Киева Виталия Кличко Максим, который набрал 7 очков за 9 минут на паркете.

Украина - Португалия 88:60

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Украина португалия

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