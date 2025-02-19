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Баскетбол

Тренером Старого Луцка стал 27-летний капитан команды

Антон Мусиенко будет исполнять обязанности главного тренера до конца сезона.
Сегодня, 09:29
Антон Мусиенко
Антон Мусиенко

Интересные изменения произошли в состоянии представителя украинской Суперлиги, Старый Луцк получил нового исполняющего обязанности главного тренера команды.

Им стал 27-летний капитан Антон Мусиенко, о чем сообщает официальный сайт команды.

При этом в официальном заявлении Мусиенко называют экс-игроком и экс-капитаном, а последнее звание передали Александру Прозапасу. В нынешнем сезоне Мусиенко сыграл в 17 матчах и набирал в среднем по 4.8 очка, 3.5 подбора и 1.8 результативные передачи.

Руководивший командой до этого момента Дмитрий Чайковский, а также другой тренер Владимир Журжий, остаются в клубе и будут ассистентами Мусиенко.

На ISPOT можно ознакомиться срасписанием и результатами матчей украинской баскетбольной Суперлиги.

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