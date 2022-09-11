Євробаскет-2022: Чому він не грав в НБА або що треба знати про суперника України - збірну Польщі

В рамках 1/8 фіналу Євробаскету збірна України зіграє проти національної команди Польщі за право зустрітися в наступному раунді з Лукою Дончичем і збірною Словенії.

Поляки - не зіркова збірна, але, звичайно, просто з цими хлопцями не буде. ISPORT розкаже, з ким же буде грати команда Айнарса Багатскіса.

Результати на Євробаскеті

Польща – Чехія 99:84 (29:18, 17:28, 23:17, 30:21)

Фінляндія – Польща 89:59 (26:16, 18:14, 20:14, 25:15)

Польща – Ізраїль 85:76 (23:16, 16:17, 29:23, 17:20)

Нідерланди – Польща 69:75 (20:19, 20:12, 15:17, 14:27)

Сербія – Польща 96:69 (28:14, 24:19, 20:17, 24:19)

Поляки на груповому раунді, як і українці, змогли виграти три поєдинки. Проте варто відмітити їхні поразки - і сербам, і фінам - Польща програла просто без шансів, поступившись в 30 та 27 балів. Були они близькими до провалу і проти Нідерландів, але крута гра в останній чверті дозволила зробити камбек і перемогти в матчі.

Склад команди Польщі

Якщо вас попросять згадати польських баскетболістів з досвідом гри в НБА, ви можете не згадати жодного, або ж згадати таких центрових, як Мацей Лампе чи Марцин Гортат. В цьому році НБА з'яився Джеремі Сочан, в якого є польські корені, але в цій збірній його немає.

Тим не менше, в складі польської команди досить багато гравців з інших чемпіонатів, а також, на відміну від України, поляки мають в своєму складі легіонера.

Ей Джей Слотер - ветеран європейського баскетболу. Ще влітку 2015 року він погодився виступати за збірну Польщі. Розігруючий після коледжу не зміг потрапити в НБА, хоча й грав за Детройт в Літній лізі.

Найкращим бомбардиром Польщі є свінгмен Міхал Соколовскі, який представляє італійський Тревізо. Він набирає в середньому за матч 12,2 очки (на 0,2 бали більше за Слотера), але проводить на цьому турнірі набагато більше часу, ніж будь хто інший - 29,4 хвилини.

Важливим елементом гри поляків є юний 21-річний центровий Александер Бальчеровскі. 215-сантиметровий баскетболіст, що представляє Гран Канарію, набирає багато балів - 11,8, і разом з Соколоскі є лідером по підбиранням (4,2).

Головний тренер Ігор Мілічіч використовує ротацію, відразу 10 гравців команди грають 10 і більше хвилин за матч на цьому Євробаскеті.

Головне протистояння

Лідер української команди - Святослав Михайлюк. Його опонентом в Польщі буде Матеуш Понітка. 29-річний капітан польської збірної виступає в одній з команд в країні-терористі, а в своїй збірній він виконує роль розігрую чого, граючи на позиції легкого форварда (нікого не нагадує?).

Понітка стартував на цьому Євробаскеті з феноменального виступу проти Чехії, коли він набрав 26 очок, виконав 9 результативних передач та зібрав 4 підбирання. Круто Матеуш зіграв і в третьому турі проти Ізраїлю, до 11 балів він додав 7 асистів і 9 підбирань, а партнери після матчу зізнавалися, що не розуміють, чому він ніколи не грав НБА.

Та в наступних поєдинках Понітка показав чому. З Нідерландами він відійшов назад в плані скорингу, зосередившись на розіграші та підбираннях (5 очків, 5 асистів та 6 підбирань), а ось з Сербією гра взагалі не склалась, чого тільки варті "-12" в графі +/-. Хоча, будемо відвертими, ту гру провалила вся команда.

Тим не менше, Матеуш є цінним кадром в обороні команди і, скоріше за все, він буде тримати чи Михайлюка, чи Санона. Сподіваємося, що в нього нічого не вийде.

Поляки в топі підбирань і не вміють кидати штрафні

Статистика не бреше, а в випадку з нашими хорошими сусідами статистика багато про що говорить. Не дивлячись на те, що поляки роблять не дуже багато підбирань в середньому за гру (28,8), вони при цьому не дають суперникам забирати підбирання в атаці (6,2), а якщо суперник вже й взяв той підбір, то заробити очки після цього виходить не часто (3,8 очка другого шансу). Обидва показники – найнижчі на всьому Євробаскеті!

Варто відмітити, що українці протягом турніру набирають по 8,6 підбора в атаці, а це в свою чергу – найгірший показник з усіх команд, що вийшли в плей-офф. Чи зможуть наші хлопці повторити своє середнє значення?

Ще одним цікавим статистичним фактом є те, що поляки на цьому турнірі просто жахливо виконують штрафні кидки. Вони реалізовують всього 68,4% таких кидків, що є найгіршим показником. Не найкраща реалізація в поляків і триочкових кидків, але в середині дуги їхні показники досить пристойні.

В якому стані Україна?

Команда Айнарса Багатскіса провела досить непоганий груповий турнір. В перших трьох матчах були добуті перемоги, при чому якщо з Естонією було "інтригуючи", то Італію обіграли досить впевнено. Потім були дві поразки, але в тих матчах проти Греції та Хорватії було досить багато приємних моментів.

Святослав Михайлюк продовжує грати на досить високому рівні, а партнери підтримують захисника. Є певні провали, як то у Леня та Санона в матчі з Хорватією, де вони виглядали просто жахливо в першій половині, але повернулись в другій.

Великі сподівання в матчі проти поляків на Володимира Геруна, який може стати вирішальним гравцем, адже стримувати в захисті його будуть менш зіркові гравці поляків.

Порівняння команд

Україна - Польща

Реалізація кидків

56,6% 2-х очкові 58,0%

34,9% 3-х очкові 33,1%

75,7% штрафні 68,4%

Підбирання

28,8 в захисті 23,4

8,6 в нападі 9,9

37,4 всього 33,2

Інші показники

19,4 результативні передачі 20,4

14,6 очки після втрат 14,0

13,6 очки в швидкому відриві 8,2

8.6 очки другого шансу 9.4

38.0 очки з фарби 34.0

36.2 очки запасних гравців 25.0

Прогноз на матч

Збірна України – фаворит цього протистояння. Так вважають експерти, так підказує серце. В команді Польщі дуже багато залежить від того, як в гру увійде Матеуш Понітка та чи піде кидок у Слотера. Якщо наші хлопці зможуть виключити цих суперників, то грати буде набагато легше.

Поляки в матчах з Сербією та Фінляндію, в який зустрічали сильний опір, відразу сипались і програвали просто без шансів, наші ж хлопці давали бій всім суперникам (якщо не згадувати третю чверть в матчі проти Греції).

Букмекери ставлять на Україну з коефіцієнтами біля 1,5-1,6, тоді як на збірну Польщі вони дорівнюють близько 2,5-2,6.

Прогноз ISPORT: перемога України