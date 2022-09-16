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Баскетбол

Лидер сборной Франции по баскетболу: Мы способны стать чемпионами Евробаскета-2022

Руди Гобер высказался о шансах своей национальной команды на победу в турнире.
Вчера, 22:00
Руди Гобер
Руди Гобер
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Лидер сборной Франции по баскетболу Руди Гобер поделился мыслями о победе над сборной Польши в полуфинале Евробаскета, а также прокомментировал возможность команды стать чемпионами Европы.

По словам Гобера, у "трехцветных" с самого начала была цель победить на турнире.

"Ничто не бывает легким, вы должны упорно работать, чтобы победить.

Я очень горжусь тем, как мы играли в защите в течение 40 минут. Это была более последовательная игра в обороне: не было ни минуты, когда мы испытывали разочарование.

С начала турнира у нас всегда были моменты, когда мы теряли интенсивность и концентрацию в защите. Но сегодня это была наша полная игра, и я очень горжусь ребятами.

У нас есть команда, желающая побеждать. Мы очень много работаем, чтобы поставить себя в эту позицию.

У нас впереди еще один матч. Когда мы начинали подготовку, цель была выиграть золотые медали. Теперь мы можем сделать это", — цитирует француза издание EuroHoops.

Напомним, в финале Франция встретится с победителем пары Испания - Германия. Данный матч проходит в эти минуты. На нашем сайте доступна видео онлайн-трансляция.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: баскетбол Евробаскет сборная Франции Руди Гобер
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