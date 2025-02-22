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Даниэль Лапин узнал своего следующего соперника и дату боя

Украинский боксер проведет поединок в Чехии.
Сегодня, 07:25
Даниэль Лапин / Getty Images
Даниэль Лапин / Getty Images

Чемпион IBF International и WBA Continental в полутяжелом весе Даниэль Лапин (10-0, 4 КО) вскоре вернется на ринг.

Соперником украинского боксера станет словак Роберт Рач (27-3, 22 KO).

Бой состоится 12 апреля в Lucerna Hall в Праге.

Свой предыдущий поединок Лапин провел в андеркарде Усик - Фьюри 2, где одолел француза Дилана Колина единогласным решением судей.

Ранее промоутер высказался о возвращении Кличко.

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