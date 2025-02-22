Катмен Усика дал прогноз на реванш Бетербиева с Биволом

Расс Анбер, катмен объединенного чемпиона мира в супертяжелом весе Александра Усика, высказался о поединке Артура Бетербиева и Дмитрия Бивола.

Эксперт считает, что Бетербиев победит, а также ожидает, что это может быть досрочный триумф.

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"У Бетербиева есть много пространства для улучшений после последнего боя. Мы все знаем, что перед прошлым поединком у него была травма, но он восстановился и теперь такой же сильный, как всегда. Его уверенность находится на самом высоком уровне в карьере. Бетербиев знает, что в прошлый раз был готов только на 75 процентов, и он все равно смог вырвать победу в концовке. Готовый на сто процентов Бетербиев - это бульдозер, который мы знаем.

Несмотря на это, Бивол в прошлый раз провел отличный, почти идеальный бой. Вопрос в том, насколько сильно он может улучшиться. Бетербиев победит поздней остановкой или доминирующим 12-раундовым единогласным решением судей", - сказал Анбер для The Ring.

Реванш Бетербиева и Бивола состоится 22 феврале в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

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