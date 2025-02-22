Гвоздик оценил шансы Бетербиева и Бивола в реванше

Бывший чемпион мира в полутяжелом весе Александр Гвоздик поделился мнением о втром поединке Артура Бетербиева с Дмитрием Биволом.

По словам украинского боксера, он не видит фаворита в этом поединке.

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"Для меня в этом бою шансы по-прежнему 50 на 50. В первом бою я посчитал, что победил Бивол, но мне кажется, что Бетербиев не был таким агрессивным, как обычно.

Либо Бивол ему этого не позволил, либо это было результатом травмы Бетербиева. Мы довольно скоро все узнаем", - сказал Гвоздик сайту The Ring.

Реванш Бетербиева и Бивола состоится 22 феврале в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Ранее Усик назвал боксера, с которым хочет провести свой следующий бой.

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