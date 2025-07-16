Усик - Дюбуа: открытая тренировка - онлайн-трансляция

Чемпион мира по версиям WBC, WBA и WBO в супертяжелом весе Александр Усик (23-0, 14 КО) уже вскоре встретится в ринге в реванше с обладателем титула IBF Даниэлем Дюбуа (22-2, 21 КО).

В среду, 16 июля, в Лондоне состоится традиционное медиамероприятие с участием будущих соперников - украинский и британский боксеры проведут открытую тренировку.

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Начало события запланировано на 18:00 по киевскому времени.

Вашему вниманию онлайн-трансляция открытой тренировки Усика и Дюбуа:

Бой за звание абсолютного чемпиона Усик - Дюбуа состоится 19 июля на стадионе Уэмбли в Лондоне.

Напомним, на ISPORT можно ознакомиться с прогнозом на бой Усик - Дюбуа.

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