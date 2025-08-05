"Это совершенно реально": Промоутер Джошуа сделал важное заявление о бое с Полом

Эдди Хирн, промоутер бывшего чемпиона в супертяжелом весе Энтони Джошуа, поделился информацией о потенциальном бое против боксирующего блогера Джейка Пола.

По словам представителя британского боксера, он уже ведет переговоры с промоутером шоумена Накисой Бидарианом об организации поединка.

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"Это совершенно реально. Мы 30 июля около часа отлично пообщались с Накисой, и теперь я верю, что они хотят этот бой. Я действительно так считаю.

Накиса был очень честен и волнуется по поводу этого боя, но Джейк искренне верит, что может выиграть или, по крайней мере, быть конкурентоспособным.

Теперь, учитывая масштаб боя, я думаю, что есть очень хорошие шансы на то, что это может состояться. Если бы мне нужно было оценить эту вероятность, я бы сказал, что 50 на 50. Это был очень позитивный разговор, и мы ожидаем, что он продолжится в ближайшие недели. Если они действительно этого хотят, это произойдет.

Такой уж большой разницы в весе не будет. Джейк может быть супертяжеловесом в этом поединке.

Но, послушайте, я даже не могу вам это оправдать. По моему мнению, это мисматч, это опасно, ведь этот парень, он крузер, который поднимется в хэвивейт.

Думаю, Джошуа, вероятно, еще не осознал этого, пока не узнает, что это возможно. После моего звонка на этой неделе я бы сказал, что это определенно возможно.

Эй Джей понимает коммерческую составляющую, посмотрит на это и поймет, что это очень важно. Это, вероятно, был бы самый крупный бой, который когда-либо мог состояться. Это было бы на одном уровне с его самыми большими гонорарами. Можно говорить о мире бокса, но он уже стал другим.

На днях я сказал Накисе, что дело в факторе страха. Это опасно. Это как смотреть Дэвида Блейна, только гораздо опаснее и реалистичнее. Здесь ты не пытаешься выбраться из коробки за три минуты, ты там с одним из самых мощных панчеров всех времен, и это не игра.

Я никогда не призывал и не говорил людям, что мы стремимся к этому, но я также понимаю колоссальный коммерческий масштаб этого боя и, вероятно, желание многих людей убрать Джейка Пола из мира бокса. Вероятно, именно это и произойдет", - приводит слова Хирна The Ring.

Напомним, ранее представитель Пола сообщил, когда может состояться бой с Джошуа.

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