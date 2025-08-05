iSport.ua
Русский Українська

"Это совершенно реально": Промоутер Джошуа сделал важное заявление о бое с Полом

Представитель экс-чемпиона подтвердил факт переговоров с командой блогера о поединке.
Сегодня, 12:55       Автор: Игорь Мищук
Эдди Хирн и Энтони Джошуа / Getty Images
Эдди Хирн и Энтони Джошуа / Getty Images

Эдди Хирн, промоутер бывшего чемпиона в супертяжелом весе Энтони Джошуа, поделился информацией о потенциальном бое против боксирующего блогера Джейка Пола.

По словам представителя британского боксера, он уже ведет переговоры с промоутером шоумена Накисой Бидарианом об организации поединка.

Читай также: "Это будет убийство": Бывший промоутер Усика оценил целесообразность боя с Полом

"Это совершенно реально. Мы 30 июля около часа отлично пообщались с Накисой, и теперь я верю, что они хотят этот бой. Я действительно так считаю.

Накиса был очень честен и волнуется по поводу этого боя, но Джейк искренне верит, что может выиграть или, по крайней мере, быть конкурентоспособным.

Теперь, учитывая масштаб боя, я думаю, что есть очень хорошие шансы на то, что это может состояться. Если бы мне нужно было оценить эту вероятность, я бы сказал, что 50 на 50. Это был очень позитивный разговор, и мы ожидаем, что он продолжится в ближайшие недели. Если они действительно этого хотят, это произойдет.

Такой уж большой разницы в весе не будет. Джейк может быть супертяжеловесом в этом поединке.

Но, послушайте, я даже не могу вам это оправдать. По моему мнению, это мисматч, это опасно, ведь этот парень, он крузер, который поднимется в хэвивейт.

Думаю, Джошуа, вероятно, еще не осознал этого, пока не узнает, что это возможно. После моего звонка на этой неделе я бы сказал, что это определенно возможно.

Эй Джей понимает коммерческую составляющую, посмотрит на это и поймет, что это очень важно. Это, вероятно, был бы самый крупный бой, который когда-либо мог состояться. Это было бы на одном уровне с его самыми большими гонорарами. Можно говорить о мире бокса, но он уже стал другим.

На днях я сказал Накисе, что дело в факторе страха. Это опасно. Это как смотреть Дэвида Блейна, только гораздо опаснее и реалистичнее. Здесь ты не пытаешься выбраться из коробки за три минуты, ты там с одним из самых мощных панчеров всех времен, и это не игра.

Я никогда не призывал и не говорил людям, что мы стремимся к этому, но я также понимаю колоссальный коммерческий масштаб этого боя и, вероятно, желание многих людей убрать Джейка Пола из мира бокса. Вероятно, именно это и произойдет", - приводит слова Хирна The Ring.

Напомним, ранее представитель Пола сообщил, когда может состояться бой с Джошуа.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Энтони Джошуа Эдди Хирн Джейк Пол

Статьи по теме

"Это будет убийство": Бывший промоутер Усика оценил целесообразность боя с Полом "Это будет убийство": Бывший промоутер Усика оценил целесообразность боя с Полом
Менеджер Пола сообщил, когда может состояться бой с Джошуа Менеджер Пола сообщил, когда может состояться бой с Джошуа
"Времени отступать уже нет": Уайлдер оценил вероятность боя с Джошуа "Времени отступать уже нет": Уайлдер оценил вероятность боя с Джошуа
Динамо - Пафос: онлайн-трансляция матча квалификации Лиги чемпионов Динамо - Пафос: онлайн-трансляция матча квалификации Лиги чемпионов

Видео

Закрепили результат: Шахтер добил Бешикташ в ответном матче отбора Лиги Европы - видео голов
Закрепили результат: Шахтер добил Бешикташ в ответном матче отбора Лиги Европы - видео голов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Динамо, Шахтер и Полесье принесли очки Украине
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
просмотров
Кто выиграет Золотой мяч 2025: лидер ПСЖ нарастил отрыв, взлет звезды Челси
просмотров
Футбол сегодня: Динамо - Пафос и другие матчи квалификации всех еврокубков
просмотров

Последние новости

Лига Чемпионов13:55
Динамо - Пафос: онлайн-трансляция матча квалификации Лиги чемпионов
Европа13:10
Трансферный провал Реала оказался в Греции
Бокс12:55
"Это совершенно реально": Промоутер Джошуа сделал важное заявление о бое с Полом
Формула 112:29
"Обманет себя, если продолжит": бывший босс Формулы-1 отправил Хэмилтона на пенсию
Бокс12:08
"Дай мне шанс": Паркер записал видеообращение, призвав Усика устроить бой
Европа11:53
Экс-форвард ПСЖ перебрался в Реал Сосьедад
Европа11:31
Рома сделала предложение по вингеру Шахтера, но получила отказ
Европа11:08
РБ Лейпциг склоняется к продаже звезды в АПЛ
Украина10:52
Кривбасс объявил о подписании боливийского легионера
Другие страны10:35
Неймар дублем вытащил Сантос из зоны вылета
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK