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Руис - Ортис: мексиканец оказался тяжелее кубинца на 10 кг

Боксеры приняли участие в официальное церемонии взвешивания.
Сегодня, 08:55
Энди Руис и Луис Ортис / Getty Images
Энди Руис и Луис Ортис / Getty Images
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В ночь на 5-е сентября на Crypto.com Arena в Лос-Анджелесе, штат Калифорния, США, пройдет боксерское шоу от промоутерской компании PBC. Главным боем вечера станет поединок бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Энди Руиса и бывшего претендента на титул Луис Ортиса.

Накануне поединка состоялась традиционная церемония взвешивание. Мексиканский боксер оказался тяжелее своего соперника на десять килограмм.

Руис показал на весах - 121,9 кг, а Ортис - 111,2 кг.

Ранее сообщалось, что Руис выразил желание сразиться с Уайлдером.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бокс взвешивание Луис Ортис Энди Руис
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