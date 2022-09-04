Руис - Ортис: мексиканец оказался тяжелее кубинца на 10 кг

В ночь на 5-е сентября на Crypto.com Arena в Лос-Анджелесе, штат Калифорния, США, пройдет боксерское шоу от промоутерской компании PBC. Главным боем вечера станет поединок бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Энди Руиса и бывшего претендента на титул Луис Ортиса.

Накануне поединка состоялась традиционная церемония взвешивание. Мексиканский боксер оказался тяжелее своего соперника на десять килограмм.

Руис показал на весах - 121,9 кг, а Ортис - 111,2 кг.

Ранее сообщалось, что Руис выразил желание сразиться с Уайлдером.