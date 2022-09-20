Альварес: Головкин - топовый боец, он может одолеть любого

Абсолютный чемпион мира в суперсреднем весе Сауль Альварес отдал должное своему сопернику Геннадию Головкину, которого он накануне победил единогласным решением судей в третьем бою.

"Я чувствую себя отлично. Я счастлив. Я сделал все, что мог. Головкин - замечательный, топовый боец. Он сильный, умный. Я знал, что этот бой тоже будет хорошим. Мы устроили три хороших поединка для зрителей. Я рад, что разделил с ним ринг.

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Я чувствовал себя хорошо, ощущал свои скорость и мощь. Я думаю, что проделал очень хорошую работу, особенно в первых восьми-девяти раундах. Затем он прибавил в поздних раундах, но я тоже. Так что я доволен тем, что сделал в ринге.

Я очень уважаю Головкина. Он отличный боец. Я сказал ему: "Спасибо, что разделил со мной ринг". Я рад, что мы дали фанатам три действительно отличных боя. Головкин - топовый боец. Он может одолеть любого", - сказал Альварес в комментарии YouTube-каналу Matchroom Boxing.

Ранее сообщалось, что Саулю Альваресу сделают операцию после победы над Геннадием Головкиным.