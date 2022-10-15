Девін Хейні – Джордж Камбосос: анонс та прогноз на титульний бій

У ніч із 15 на 16 жовтня у Мельбурні (Австралія) відбудеться вечір боксу від промоутерів Боба Арума та Лу Дібелли, де головною подією стане реванш абсолютного чемпіона у легкій вазі (до 61,2 кг) американця Девіна Хейні (28-0, 15 КО) та ексчемпіона австралійця Джорджа Камбососа-молодшого (20-1, 10 КО).

Боксери в червні теперішнього року вперше зустрілись, де впевнену перемогу здобув американець, який переміг свого опонента в його рідному дому – Австралія.

ISPORT.ua виділяє найголовніше перед другим двобієм авторитетних боксерів.

Перший бій Хейні – Камбосос

Австралієць шукав суперника, який приїде в Австралію. Першим у списку був українець Василій Ломаченко, однак він вступив у територіальну оборону України, ставши на захист рідної країни, через повномасштабну війну з РФ. Тому далі претендував на бій – Девін Хейні, який і погодився на бій.

Боксери з перших раундів намагались заволодіти ініціативою, а тому обмінювались ударами та атаками. Все ж таки в цій локальній дуелі переміг Хейні, який діяв трохи більше з позиції силі – більше бив, більше атакував, але австралієць гарно захищався та проводив свої атаки. В ринзі ми побачили тактичну дуель, де на перше місце вийшов боксерський інтелект, а сам бій нагадував шахи.

В чемпіонських раундах Хейні та Камбосос почали діяти більше динамічніше, що фанатам тільки сподобалось. В один момент американець опинився на канвасі, але рефері не почав рахунок, адже не було удару. Американець тримав суперника на дистанції, відповідавши джебом. Джордж розумів, що потрібно виривати перемогу, однак не зумів. Перемогу рішенням суддів здобув Хейні - 116-112, 116-112, 118-110.

Слова боксерів перед реваншем

Девін Хейні:

"Джордж – жива людина. Він мав пояси, він спробував на смак чемпіонство. Тепер, коли він їх втратив, зрозуміло, що він хоче їх повернути. Я не можу ставитись до цього легковажно. Я знаю, що він матиме інший план на бій, і він буде голоднішим, ніж минулого разу.

Я не здивований, що він мовчазний перед цим боєм. Він мав мовчати ще перед першою зустріччю. Я поводився дуже професійно, а він вийшов із себе, і це обернулося проти нього. Зрозуміло, що він поводитиметься по-іншому. Багато речей, які він зробив неправильно вперше, він спробує виправити".

Джордж Камбосос:

"У мене багато енергії, я дуже розслаблений і сфокусований. Як я вже казав, я боєць. Я не намагаюся бути кимось іншим. Ми виходимо за перемогою, от і все. Мені не потрібні костюми, не потрібні якісь прикольні речі. Я Джордж Камбосос, я боєць. Коли я повернувся в роздягальню після бою, мій настрій відразу ж змінився.

Я знову претендент. Я не був засмучений. Я опинився в знайомому місці, у ньому я був більшу частину своєї кар'єри. Можете сумніватися в мені - це не проблема. Я люблю, коли в мені сумніваються. Немає проблем, коли люди думають, що у мене немає шансів. Ми знову доведемо їм, що вони помиляються".

Файт-кард вечора

Девін Хейні (28-0, 15 KO) - Джордж Камбосос, мол. (20-1, 10 KO)

Бій за титули чемпіона світу за версіями WBC, WBA Super, IBF та WBO у легкій вазі (до 61,2 кг)

Ендрю Молоні (24-2, 16 KO) - Норбелто Хіменес (31-9-6, 16 KO)

Бій за вакантний титул чемпіона за версією WBO International у 2-й найлегшій вазі (до 52,2 кг)

Джейсон Молоні (24-2, 19 KO) - Навапхон Каїканха (56-1-1, 46 KO)

Претендентський бій за версією WBC у найлегшій вазі (до 53,5 кг)

Чернека Джонсон (14-1, 6 КО) - Сьюзі Рамадан (29-3, 12 К

Бій за титул чемпіонки світу за версією IBF у 2-й найлегшій вазі (до 55,3 кг)

Хемі Ахіо (19-0, 14 КО) - Фаїга Опелу (14-3-1, 10 КО)

Лоренцо Сімпсон (11-0, 7 КО) - Маркус Хейвуд (6-4-1, 4 КО)

Амарі Джонс (7-0, 7 КО) - Тедж Пратап Сінгх (16-5-3, 8 КО)

Джон Манну (6-0-1, 4 КО) - Едріен Соса (12-0, 9 КО)

Девід Ньїка (4-0, 3 КО) - Тіті Мотусага (4-0, 3 КО)

Прогноз

Американський боксер в першому поєдинку перевершив всі сподівання та надії, адже здобув перемогу дуже впевнено та яскраво. Австралієць, який прагнув провести поєдинок на очах рідних вболівальників, - дуже розчарував, адже його перемога над Теофімо Лопесом здивувала багатьох.

Хейні та Камбосос зробили аналіз свого першого поєдинку, відокремили свої помилки та гарні моменти, а тому зараз варто чекати бій більш конкурентним. Австралієць на очах власних фанатів спробує реабілітуватись, а тому він буде динамічним, агресивнішим. Американець, в свою чергу, досягнув мети, зараз же варто йому захистити статус абсолютного чемпіону.

В реванші не побачимо нокаут, але нокдаун(и) буде – це ґрунтується на стилях боксерів та емоційній складовій: Хейні буде більше обережно діяти, а ось Камбососу доведеться ризикувати. Тому, американець матиме шанс показати свій удар, а нахабність австралійця вдасться взнаки. Якщо не дійде до нокауту, то переможе американець: він виглядає кращим, а статус чемпіона важко втратити, але при умові, що це не буде провалом.

Прогноз: перемога Хейні.

Дмитро Данець