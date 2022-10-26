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Ломаченко назвал двух желаемых оппонентов: Соперник номер один - Девин Хэйни

Украинский боксер назвал имена самых интересных соперников.
Сегодня, 11:25
Василий Ломаченко / Instagram
Василий Ломаченко / Instagram
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Василий Ломаченко (16-2, 11 KO) – бывший чемпион мира в легком весе – через несколько дней проведет поединок против Джеймена Ортиса (16-0-1, 8 KO), но уже задумывается над будущими оппонентами.

Для Ломы существуют два самых желанных оппонента, при чем причины желания встречи с ними кардинально разные.

"Конечно, соперником номер один для меня является Девин Хейни, потому что сейчас ему принадлежат все четыре пояса", - рассказал Ломаченко в интервью журналисту Кевину Айоли.

Но если смотреть на оппонентов с точки зрения самого боксерского поединка, Василий хотел бы встретиться с другим бойцом.

"Если смотреть на боксерские стили, самым интересным было бы сражение с Джервонтой Дэвисом. Он предложит интересный бой. Джервонта – агрессивный боец, он нацелен на правильный удар. Он только атакует, тогда как остальные бойцы используют другую стратегию: пытаются защищаться и контратаковать".

Отметим, что на ISPORT будет доступна текстовая онлайн-трансляция боя Ломаченко - Ортис.

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