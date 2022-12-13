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Иноуэ стал абсолютным чемпионом мира, отправив в нокаут Батлера

Японский боец уверенно остановил оппонента в 11-м раунде объединительного поединка.
Сегодня, 14:55
Наоя Иноуэ / Getty Images
Наоя Иноуэ / Getty Images

В Токио завершился вечер бокса, главным событием которого стал бой между обладателем титулов WBC, WBA, IBF в легчайшем весе японцем Наоей Иноуэ и чемпионом WBO британцем Полом Батлером.

Один из лучших боксеров вне зависимости от весовой категории уже от начала поединка захватил инициативу, заставав своего оппонента преимущественно обороняться.

По ходу боя японский боец только наращивал свое преимущество, регулярно пробивая защиту соперника, и даже успел поиграть на публику, пряча руки за спину.

Развязка практически одностороннего поединка наступила в 11-м раунде, когда Батлер после мощной серии ударов со стороны Иноуэ оказался в нокауте.

Таким образом, Наоя Иноуэ объединил титулы WBC, WBA, WBO и IBF и стал абсолютным чемпионом в легчайшей весовой категории.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Пол Батлер Наоя Иноуэ

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