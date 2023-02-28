Гвоздик объяснил, почему не смог нокаутировать соперника в первом бою после своего возвращения

Бывший чемпион мира в полутяжелом дивизионе Александр Гвоздик поделился воспоминаниями о поединке с мексиканцем Хосе Обандо.

По словам украинца, он хотел нокаутировать соперника, но у него не вышло.

"По поводу того, что он не был нокаутирован, я вам так могу сказать: в первом раунде я выбросил левый боковой, попал, и мне показалось, что его ноги немного задрожали. Мне показалось, что нужно с ним немного легче работать, чтобы пройти больше раундов".

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"Я не буду врать: в последнем раунде я решил, что было бы неплохо его остановить, но у меня не получилось, потому что он включил режим выживания. Не остановил и не остановил. Это бокс", - рассказал Гвоздик в интервью Шипшина ШОУ.

Напомним, Гвоздик в феврале возобновил профессиональную карьеру, победив мексиканца Жозуэ Обандо.

Ранее сообщалось, что украинский боксер начал новый тренировочный лагерь.