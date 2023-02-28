iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Гвоздик объяснил, почему не смог нокаутировать соперника в первом бою после своего возвращения

Украинский боксер раскрыл подробности своего поединка с мексиканцем.
Сегодня, 14:50
Александр Гвоздик / Getty Images
Александр Гвоздик / Getty Images

Бывший чемпион мира в полутяжелом дивизионе Александр Гвоздик поделился воспоминаниями о поединке с мексиканцем Хосе Обандо.

По словам украинца, он хотел нокаутировать соперника, но у него не вышло.

"По поводу того, что он не был нокаутирован, я вам так могу сказать: в первом раунде я выбросил левый боковой, попал, и мне показалось, что его ноги немного задрожали. Мне показалось, что нужно с ним немного легче работать, чтобы пройти больше раундов".

Читай также: Гвоздик: Возможно, через два боя я буду готов боксировать за титул

"Я не буду врать: в последнем раунде я решил, что было бы неплохо его остановить, но у меня не получилось, потому что он включил режим выживания. Не остановил и не остановил. Это бокс", - рассказал Гвоздик в интервью Шипшина ШОУ.

Напомним, Гвоздик в феврале возобновил профессиональную карьеру, победив мексиканца Жозуэ Обандо.

Ранее сообщалось, что украинский боксер начал новый тренировочный лагерь.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Гвоздик

Статьи по теме

Гвоздик сообщил, когда планирует провести свой следующий бой Гвоздик сообщил, когда планирует провести свой следующий бой
Гвоздик не смог нокаутировать "мешка" с отрицательным рекордом Гвоздик не смог нокаутировать "мешка" с отрицательным рекордом
Гвоздик: Для меня мотивация - отобрать пояса у Бивола и Бетербиева, потому что они русские Гвоздик: Для меня мотивация - отобрать пояса у Бивола и Бетербиева, потому что они русские
Гвоздик объяснил, почему решил возобновить карьеру Гвоздик объяснил, почему решил возобновить карьеру
Помочь журналистам

Видео

Фанаты Бешикташа забросали поле тысячами мягких игрушек
Фанаты Бешикташа забросали поле тысячами мягких игрушек

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина впервые поднялась в ТОП-30, Ястремская сделала большой рывок
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина поднялась на 14-е место, забронировав себе пять команд в еврокубках
просмотров
Биатлон-2022/2023: чемпионат мира в Германии завершился
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров

Последние новости

Игровые18:20
Поради щодо вибору хорошого онлайн-казино в Україні
Формула 118:12
Мерседес в тройке: Формула-1 представила официальный рейтинг команд
Лига Чемпионов17:56
Рух покинул Юношескую лигу УЕФА, минимально уступив Милану
Европа17:48
Клопп верит, что Ливерпуль может попасть в топ-4 АПЛ
Украина17:29
Трансферы УПЛ: Львов усилил защиту, Заря - полузащиту и атаку
Украина17:25
Состав Зари пополнил панамский форвард Маккаби Тель-Авив
Киберспорт17:20
The Lima Major 2023: онлайн-трансляция матчей
Киберспорт17:18
The Lima Major 2023: определены участники верхней и нижней сетки
Европа17:16
Ковачич может продолжить карьеру в другом топ-клубе АПЛ
Украина16:58
Шахтер с легкостью разгромил Минай
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK