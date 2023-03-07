Усик: Боксирую за всех, кто сейчас защищает нашу страну

Чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик отметил, что его мотивирует проводить бои сейчас.

По словам боксера, он всегда помнит об украинских воинах, защищающих страну от российских захватчиков, и тех, кто отдал свою жизнь в этой борьбе.

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"Я боксирую за всех, кто сейчас защищает нашу страну. И в память тех воинах, которых уже нет с нами.

За всех, кто хочет быть свободными, кто встал на защиту страны перед тем, кто к нам пришел", - приводит слова Усика Sky Sports с ссылкой на The Overlap.

Напомним, ранее Александр Усик отреагировал на расправу российским оккупантами над безоружным украинским воином.