Промоутер Усика озвучил новые условия для боя, от которых Фьюри отказался

Промоутер обладателя поясов WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика Александр Красюк рассказал о переговорах по поводу организации боя против чемпиона по версии WBC Тайсона Фьюри.

По словам представителя украинского боксера, после варианта с равным распределением гонорара британцу была предложена схема 60 на 40 в пользу победителя, но тот снова отказался.

"Мы не требуем определенных сумм, мы требуем распределения гонорара, и наверняка распределение не работает, если кто-то называет конкретные суммы. Мы сказали, что хотим, чтобы этот бой состоялся, и мы находимся в такой позиции, что согласны разделить то, что этот поединок принесет. Если бой сгенерирует большую сумму, мы рады этим поделиться. Если нет, то есть то, что есть.

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Сначала мы согласились на распределение гонорара 50/50, но потом Тайсон попросил немного побольше денег. Мы четко дали понять, что готовы идти на 60/40, но победитель получает 60. Это было наше последнее предложение. Фьюри отказался.

У меня есть опыт. Обычно, когда боец не хочет принимать бой, он просит чего-то невозможного, чтобы поединок не состоялся. С другой стороны, я оптимист. Может быть, Тайсон еще не готов. Возможно, он не готов морально, возможно, он не готов физически - что угодно. Я не знаю и нас это не волнует.

Мы хотим это сделать. Если Тайсон этого не желает, мы не можем вынудить его это сделать. Так что я могу сказать? Бой когда-нибудь состоится", - приводит слова Красюка talkSPORT.

Отметим, ранее промоутер Тайсона Фьюри Фрэнк Уоррен поделился неутешительной информацией о переговорах по поводу организации боя против Александра Усика.