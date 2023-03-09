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"Ничего не решено": Промоутер Усика сделал неутешительное заявление о переговорах с Фьюри

Команды украинского и британского боксеров никак не могут договориться о бое.
Сегодня, 12:25
Александр Красюк и Александр Усик / Getty Images
Александр Красюк и Александр Усик / Getty Images

Промоутер чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика Александр Красюк поделился информацией о переговорах с командой обладателя титула WBC Тайсона Фьюри по поводу организации объединительного боя.

По словам представителя украинского боксера, за все это время стороны так и не смогли достичь согласия и у них остается совсем мало времени, чтобы сделать это.

"Я веду переговоры с промоутерами Фьюри примерно с июля прошлого года. Они начались до того, как Усик провел второй бой с Джошуа. Все были полностью уверены, что он выиграет, поэтому мы начали обсуждение, и с тех пор ведем переговоры. Но, к сожалению, пока только разговоры, ничего серьезного до сих пор не произошло.

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Поэтому мы сейчас на том этапе, когда бой еще не согласован. Ничего не решено, и очень сложно предсказать, что будет в ближайшее время. Поскольку у нас очень мало времени, мы находимся под давлением, поэтому мы действительно делаем все возможное, но со своей стороны мы отвечаем за Усика.

Он находится в тренировочном лагере с декабря, поэтому он в отличной форме. До приезда в Лондон я навестил его. У него идеальное психологическое и физическое состояние, он готов к работе. Когда он услышал, что бой может быть под угрозой, он был немного расстроен, потому что готовился к величайшему поединку в истории бокса в супертяжелом весе", - заявил Красюк в комментарии Seconds Out.

Ранее Александр Красюк озвучил предложенные Тайсону Фьюри условия для боя, от которых тот отказался.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик Александр Красюк

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