"Для чего ему рисковать?": Промоутер Усика предположил, почему Фьюри не соглашается на бой

Александр Красюк, промоутер обладателя титулов WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика, предположил, почему чемпион по версии WBC Тайсон Фьюри не соглашается на предложенные условия по поводу боя.

По его мнению, возможно британский боксер просто не хочет рисковать и ставить под угрозу свою карьеру.

"Я понятия не имею, почему Фьюри не согласился на бой на Ближнем Востоке. Мы сделали нашу работу, согласились на все условия. Мы ждали только согласия Тайсона. Мы никогда этого не узнаем.

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Возможно, он просто не хочет драться с Усиком, и деньги никогда не имели для него значения. Мы не можем неуважительно говорить, что он боится, но, возможно, Фьюри чувствует, что риск слишком большой.

Зачем ему ставить под угрозу свою карьеру, известность и славу, которыми он сейчас наслаждается? Помогут ли ему два подряд поражения от кролика-средневеса? Я так не думаю. Учитывая психологию Фьюри, возможно, это разрушило его уверенность в себе. Для чего ему рисковать? Но это только предположение. Я ничего не слышал из надежных источников", - сказал Красюк в комментарии Seconds Out.

Ранее Александр Красюк назвал предложенные Тайсону Фьюри условия для боя, от которых тот отказался.