"Все равно будет недостаточно": Промоутер Усика рассказал о финансовых требованиях Фьюри

Александр Красюк, промоутер чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика, рассказал о финансовых требованиях обладателя титула WBC Тайсона Фьюри, с которым никак не удается договориться о бое.

По словам представителя украинского боксера, до него дошла информация о якобы невероятных запросах британца.

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"Я могу сообщить то, что я слышал от Джорджа и Фрэнка Уорренов. Я не могу сказать, действительно это было или нет. Мне сказали, что Фьюри попросил такую сумму, что даже если Усик ничего не получит, этого все равно будет недостаточно, чтобы удовлетворить его требования. Я не знаю, правда это или нет. Но мы поняли это так", - сказал Красюк в комментарии Seconds Out.

Ранее Александр Красюк рассказал, какую схему распределения гонорара предлагали Тайсону Фьюри за поединок с Александром Усиком.