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Первый титульный бой Иноуэ в новой весовой категории официально перенесли

Бывшему абсолютному чемпиону пришлось отложить дебют в другом весе из-за травмы.
Сегодня, 17:25
Наоя Иноуэ / Getty Images
Наоя Иноуэ / Getty Images

Первый бой бывшего абсолютного чемпиона в легчайшем дивизионе Наои Иноуэ (24-0, 21 KO) в новой для него весовой категории против обладателя титулов WBC и WBO во втором легчайшем весе Стивена Фултона (21-0, 8 КО) официально перенесли.

Изначально боксеры должны были встретиться в ринге 7 мая, но японский боец получил травму на тренировке, из-за чего поединок пришлось отложить.

Как сообщила промоутерская компания Top Rank, новой датой боя стало 25 июля.

Место проведения поединка не уточняется, но предыдущий планировали организовать в японской Йокогаме на Yokohama Arena.

Напомним, что в декабре прошлого года Иноуэ одержал победу над Полом Батлером и стал абсолютным чемпионом в легчайшем весе, после чего решил освободить пояса и подняться во второй легчайший вес.

Фултон в своем последнем бою в июне 2022 года единогласным решением судей одолел Дэнни Романа.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Наоя Иноуэ

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