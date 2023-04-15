Харцыз остановил чешского соперника в первом раунде

Украинский представитель суперлегкого веса Ярослав Харцыз (2-0, 2 KO) одержал быструю победу над Петром Рандышеком из Чехии (2-2, 2 КО).

Свой второй бой на профессиональном ринге украинец провел в андеркарде в рамках вечера бокса в польском городе Згожелец на PGE Turow Arena от компаний MB Promotions, K2 Promotions Ukraine и Tymex Boxing Promotions.

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Украинский боксер уже в стартовом раунде поединка разобрался с чешским оппонентом, выиграв техническим нокаутом.

Смотрите видео лучших моментов боя Харцыз - Рандышек:

Для Ярослава Харцыза эта победа стала второй досрочной в профессиональной карьере.

Источник видео: MEGOGO