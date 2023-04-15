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Лапин одержал быструю досрочную победу над испанским ветераном

Украинский боксер разобрался с оппонентом еще в первом раунде.
Вчера, 20:58
Даниэль Лапин / Getty Images
Даниэль Лапин / Getty Images

Украинский боксер полутяжелого веса Даниэль Лапин (7-0, 1 КО) одержал уверенную победу над испанцем Эмануэлем Фезеу (10-14-2, 4 КО).

Поединок состоялся 15 апреля в рамках вечера бокса в польском городе Згожелец на PGE Turow Arena от компаний MB Promotions, K2 Promotions Ukraine и Tymex Boxing Promotions и прошел в андеркарде.

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Еще в первой трехминутке шестираундового боя 25-летний Лапин отправил своего 42-летнего соперника в нокдаун. После украинский боксер продолжил избивать оппонента, вынудив рефери остановить поединок.

Смотрите видео лучших моментов боя Лапин - Фезеу:

Для Даниэля Лапина эта победа стала седьмой и первой досрочной на профессиональном ринге.

Источник видео: MEGOGO

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Даниэль Лапин

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